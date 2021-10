Con l’arrivo dell’autunno, stiamo iniziando a prediligere i piatti caldi. D’estate ci faceva piacere mangiare una bella insalata fresca, che ci togliesse l’afa di dosso, ma ora le cose sono cambiate. Preferiamo zuppe, minestre, tè caldi, insomma tutto ciò che possa aiutarci quando le temperature sono basse.

Oggi andiamo alla scoperta di un piatto di carne che siamo sicuri possa essere ottimo per le nostre cene autunnali. In particolare, è molto adatto alla griglia, quindi è meglio farlo in un giorno in cui non piove e possiamo cucinarlo all’aperto.

Si tratta di un grande classico della cucina argentina, che si accompagna bene a un buon bicchiere di vino rosso. Pochi conoscono questo piatto di carne perfetto per un eccezionale pranzo in autunno, andiamo a conoscerlo.

L’eccellenza sudamericana

Oggi scopriamo la bontà della carne argentina, cucinata con la tecnica dell’asado. Si cucina alla brace, spesso per ore, per garantire il gusto più autentico possibile. Per cucinare un buon asado ci vogliono alcuni accorgimenti importanti. Innanzitutto, la carne da scegliere.

Generalmente, si usa carne di manzo, ma si possono anche usare pollo oppure maiale. Ci possono usare vari tagli, dalle costine al controfiletto, passando per il chorizo, il celebre insaccato sudamericano. In genere, si cucinano circa 450 grammi di carne a persona.

Per cucinare davvero bene, bisogna cercare di evitare qualunque liquido infiammabile, ma usare soltanto carbone e legna da ardere. La ragione è che usare qualche liquido può teoricamente modificare un po’ il gusto della carne, rendendola meno autentica.

L’asado si cucina su una griglia ben precisa, detta parrilla. Ce ne sono di varie forme e dimensioni, spesso con altezza regolabile. Quindi, in teoria possiamo farle stare in quasi qualunque casa, anche le più piccole. Se vogliamo procurarcene una, un semplice giro in rete dovrebbe farci trovare ciò che vogliamo.

L’asado viene generalmente servito con insalate o verdure grigliate e un po’ di pane. È molto importante usare la salsa giusta: in Argentina usano il chimichurri, a base di aglio prezzemolo, origano e peperoncino.

Poi, nessun asado è davvero completo senza il vino giusto. Il miglior accompagnamento per questa carne è il Malbec, un vino di origine francese, ma che è molto diffuso in Argentina.

Se, dunque, vogliamo provare a cimentarci in questa preparazione, procuriamoci il necessario. Avremo bisogno di una parrilla, la carne giusta, la salsa chimichurri, il Malbec, e ovviamente, un po’ di amici per fare festa insieme.