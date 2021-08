La moda in questi ultimi anni ci ha sorpreso di continuo.

Molti lanci sono stati davvero inaspettati, con tessuti innovativi e accostamenti improbabili a cui fare l’occhio.

Spesso a stupire di più sono i colori, ripescati da un nostalgico passato o del tutto originali.

Gli abbinamenti non hanno un reale limite e anche la moda se n’è fatta una ragione.

C’è chi preferisce colori più sobri, neutri e poco appariscenti.

Ma anche chi non rinuncia mai agli intramontabili classici come il nero e il bianco e chi ama abbinare quelli più frizzanti e sgargianti.

Nonostante ciò c’è sempre curiosità sulle nuove tendenze moda nel mondo dei colori.

In un articolo precedente si è già parlato dei capi must have che spopoleranno nei mesi entranti, tra tessuti “coccolosi” e sparkling.

Oggi scopriremo, invece, che sono questi i colori super trendy da indossare nelle prossime stagioni per creare un look invidiabile.

Sono davvero tanti, dai più spumeggianti ai più sobri. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Qualcosa in più sui colori

Anche se è vero che non ci sono limiti negli abbinamenti, anche se c’è chi segue le mode a tutti i costi, ci sono colori che stanno meglio e altri che proprio non ci donano.

Se volessimo scoprirli, potremmo valutare di affidarci all’armocromia, materia davvero affascinante e dalle origini antichissime.

Si tratta di un metodo che serve per determinare quali colori dell’abbigliamento, e non solo, si armonizzino perfettamente al nostro incarnato, al colore di capelli e occhi.

Inoltre, quello che si scopre dopo una consulenza di armocromia è a quale stagione si appartiene:

Estate, con tonalità pastello, colori scuri e decisi o più tenui come i madreperlati;

Autunno, a cui stanno bene tutti i colori della terra, caldi e avvolgenti;

Inverno, con colori o molto scuri e freddi o molto chiari;

Primavera, a cui donano tutti i colori luminosi e vellutati.

Esiste quindi un modo per scoprire quali colori fanno per noi e quali sono i nostri nemici numero uno.

Nonostante ciò possiamo sbizzarrirci come più vogliamo e anche per l’autunno e l’inverno che verranno le opzioni cromatiche saranno moltissime.

L’idea principe che ha guidato la moda è quella di proporre, innanzitutto, dei colori sobri, nude ed essenziali. Ma ad affiancarli si ritrovano tonalità più brillanti ed accese che instillano una generosa dose di buon umore e positività.

Ecco quali sono:

Il bianco, nella declinazione più classica del bianco ottico e nella nuovissima “coconut cream” usata soprattutto per i cappotti;

Il grigio dalle nuance brillanti per pantaloni e top o matt per i tailleur;

Il beige biscotto, cammello e “soybean” più tenue, dalle sfumature bionde per gonne e trench;

Il viola scuro e tutte le sue varianti come il lilla o il glicine soprattutto per gli accessori;

Il giallo illuminating, limone e canarino usato per collant, calze e borse;

Il verde “leprechaun” che riprende il tipico colore dei folletti irlandesi per soprabiti e maglieria.

