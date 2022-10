Se c’è un pantalone che non passa mai di moda e che si può mettere durante tutto l’anno, quello è il jeans. Naturalmente, cambiano la pesantezza del tessuto e le sfumature di colore, passando da quelle più dolci estive a quelle scure autunnali.

Di conseguenza, cambia anche il modo di abbinare il nostro paio di jeans preferiti, ma basta conoscere qualche piccola dritta per non sbagliare un colpo.

A tal proposito, ecco cosa mettere con i jeans chiari o scuri in autunno per avere stile ma allo stesso tempo stare anche comode.

Denim e pelle

La premessa da fare è il fatto che il denim sposa benissimo un altro materiale a cui è quasi impossibile rinunciare: la pelle. E se l’abbinamento del jeans con il giubbino di pelle è un grande classico che ci aiuta nella fase di transizione estate-autunno, scopriamone altri.

Possiamo reinterpretare questa combinazione perfetta in tanti modi diversi, giocando con capi di abbigliamento a piacere, vediamo come.

Ad esempio, perché non provare ad accostare una blusa di jeans morbida con una gonna nera in similpelle? Ai piedi, andranno benissimo delle pumps, ovviamente nere, mentre sul fronte accessori una borsa dai toni scozzesi aiuta a variegare l’insieme.

Oppure si può giocare sul look diametralmente opposto, indossando una blusa in pelle con una gonna in denim lunga. I sandali in pelle color tortora e con listini, così come anche delle più classiche slingback, completano il look alla perfezione.

Ma possiamo anche abbinare una blusa senza bottoni dai toni più chiari con i classici pantaloni di pelle, tra i must della stagione in corso.

In questo caso, accostiamo un paio di sneakers platform bianche o ancora delle pumps, anch’esse stavolta in pelle bianca, liscia o lavorata.

Cosa mettere con i jeans chiari o scuri in autunno per essere chic e giovanili

Inoltre, come affrontare l’autunno senza uno dei capi chiave e glamour per eccellenza? Stiamo parlando del trench, da scegliere magari in similpelle nera e da abbinare a jeans scuri e dritti.

Un pullover smanicato color panna con motivi marroni e delle mules che riprendono quest’ultimo dettaglio a livello cromatico renderanno l’insieme semplicemente perfetto.

Infine, andiamo alla scoperta di un ultimo look, da sfoggiare tanto in ufficio quanto a un aperitivo post lavoro informale. Basta indossare un abito in denim tipo salopette sopra una camicia bianca con fiocco e completare l’outfit con un blazer di pelle.

Sul fronte scarpe, via libera alla comodità con un paio di Mary Jane, sempre rigorosamente nere.

Lettura consigliata

Cosa mettere sopra il pantalone nero oltre alla classica camicia bianca