In questo Mondo, di abiti e trucchi, passarelle e sfilate, i cambiamenti sono repentini, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e bisogna cercare, quindi, di tenersi informati.

Anche quest’anno per la moda è stato un anno ricco di novità, raccolte e raccontate in tantissimi articoli.

Ma quello che tutti stavamo aspettando, con la fine di agosto, è conoscere le tendenze del settore per l’autunno e l’inverno 2021-2022.

In un articolo precedente, abbiamo già parlato del make-up da sfoggiare in queste stagioni per essere al top.

In questo articolo, invece, ci occuperemo di tutte le tendenze della moda per l’autunno e l’inverno prossimi e scopriremo quali sono i capi immancabili da acquistare al ritorno dalle ferie.

Ecco come vestirsi per essere alla moda il prossimo autunno/inverno

Quest’anno la moda si è proprio sbizzarrita e non solo l’haute couture.

Sono, infatti, tantissime le novità che abbiamo visto sfilare sulle passerelle per l’autunno e l’inverno 2021-2022, anche dei brand più low cost.

Eccole raccolte tutte in maniera compatta come un perfetto memo da tirare fuori al prossimo shopping.

Anche se viene il caldo solo a pensarlo, per i cappotti va di moda l’eco-pelliccia o la lana grossa e lavorata. L’idea ricercata è quella di farsi avvolgere da un “peluche”, morbido, soffice e “coccoloso”.

Rappresentano un must i soprabiti oversize e i teddy coat.

Un’altra tendenza indiscussa delle passarelle è l’uso di tessuti prettamente maschili che ormai da tempo hanno conquistato il guardaroba femminile. Questi sono più strutturati e meno avvolgenti ma, secondo i guru della moda, estremamente affascinanti e glamour.

Un esempio: le giacche gessate oversize, come se fossero quelle del proprio ragazzo, strette in vita con un cinturone.

Si passa poi all’intramontabile pelle. Dall’autunno non sarà più impiegata solo per i giubbini ma sarà il tessuto principe dei blazer, per un look elegante dai toni grintosi.

Scintillii e decori chic

Un altro must have indicato dalla moda è il capo d’abbigliamento sparkling.

Che sia un mini dress, una blusa, una gonna, non importa; basta che sia ricoperto di cristalli e paillettes.

Le passerelle hanno lanciato abiti scintillanti e super luminosi, sui toni del bronzo e rose gold.

Infine, non possono mancare applicazioni e decori per un tocco chic: sì alle frange, alle ruches, al plissè e alle balze, a pizzi e merletti.

Ecco, quindi, come vestirsi per essere alla moda il prossimo autunno/inverno e quali capi inserire nella propria wish list per andare a colpo sicuro nei prossimi acquisti.