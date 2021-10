È la zucca più venduta del momento, la più amata dagli chef per la sua versatilità in cucina e per il suo sapore delicato e dolce. Protagonista di numerosi e gustosissimi piatti, dalla forma tondeggiante, dalla buccia verde scuro e dalla polpa arancio intenso. Stiamo parlando della zucca delica, detta anche zucca “castagnosa”, che fa impazzire grandi e piccini.

La zucca è un alimento povero di calorie ma ricco di oligoelementi, come magnesio, potassio, fosforo e vitamine, A, C ed E. Sembrerebbe, inoltre, possedere numerose proprietà benefiche per l’organismo, infatti favorisce la diuresi e grazie alla presenza di fibre facilita il transito intestinale. I carotenoidi, pigmenti vegetali che le conferiscono quel caratteristico colore arancio, avrebbero un effetto protettivo per la pelle umana.

La zucca preferita dagli chef

Non tutti conoscono questa gustosissima zucca dall’ineguagliabile sapore di castagna, che è invece particolarmente amata dagli chef. La delica, infatti, è una tipologia di zucca che si caratterizza per la sua versatilità in cucina e per il suo sapore dolce.

Della zucca delica non si butta via niente infatti è interamente commestibile dalla buccia ai semi. La buccia può essere utilizzata per insaporire minestre o per rendere le confetture più cremose, mentre i semi possono essere consumati come snack salutare e veloce. Le foglie ed i fiori possono invece essere aggiunti ai primi piatti per insaporirli e dargli un tocco di creatività.

Sono proprio queste caratteristiche a renderla unica e buona anche consumata da sola. Basterà pulirla dai filamenti e dai semi, ridurla in cubetti e cuocerla in forno a 180° per 30 minuti e servirla con l’aggiunta di un filo d’olio d’oliva.

Ottima anche per preparare delle gustosissime ricette come risotti, porridge, flan o anche muffin dolci e salati. Utilizzata anche nella preparazione di ricette dolci come torte e tortine o per insaporire le composte di frutta.

Un consiglio salva nutrienti

Come abbiamo precedentemente detto la zucca è un alimento ricco di sostante utili alla salute per tanto è necessario seguire qualche piccolo accorgimento durante la cottura per evitare di disperdere nutrienti e vitamine preziosi. Il consiglio è quello di preferire cotture brevi, meglio se in pentola a pressione, ed evitare la bollitura e le alte temperature.

Come conservare la zucca

La zucca è un ortaggio che se intero può essere conservato in un luogo fresco e poco umido fino a sei mesi, mentre tagliata si conserva bene per quattro- cinque giorni in frigo ricoperta da pellicola trasparente. Se cotta ha un tempo di conservazione della durata di 24h in frigorifero.