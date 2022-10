Le passerelle dettano legge in ogni stagione e in questo autunno torna di moda un capo intramontabile ed insostituibile. I jeans sono il capo passepartout per eccellenza. Comodi, versatili e senza tempo, i jeans si adattano a moltissimi outfit diversi regalando stile al nostro look. Tuttavia, se pensiamo che questo capo sia adatto soltanto alle più giovani, ci sbagliamo di grosso. Se indossati in un certo modo, i jeans possono trasformarsi in un capo d’abbigliamento elegante e sofisticato, perfetto anche per le occasioni più formali. Inoltre, alcuni modelli sono perfetti per mascherare la pancia e qualche chilo di troppo. Oggi vogliamo suggerire 3 modelli di tendenza nella stagione autunno-inverno e come indossarli per essere sempre impeccabili.

Sono questi i jeans alla moda da indossare in autunno e che stanno bene a tutte

I jeans a vita alta saranno protagonisti dei look del prossimo autunno 2022. Questo modello si adatta perfettamente ad ogni tipo di silhouette. I jeans a vita alta sono ideali per aggiungere volume sui fianchi delle donne con un fisico lineare e filiforme. Al tempo stesso, questo modello è capace anche di snellire le gambe facendoci apparire più alte. Possiamo indossarli con un crop top o giacche cropped e un paio di stivali con tacco per un’occasione serale. Per un abbigliamento informale, indossiamo i jeans a vita alta con una t-shirt o una camicia da portare dentro il pantalone e un blazer oversize. Per le donne over 50, consigliamo un modello lineare e senza particolari applicazioni. Abbinati ad uno stivale o a un paio di décolleté faranno apparire il nostro look ricercato ed elegante.

Modello cargo

I jeans cargo saranno molto popolari nel prossimo autunno-inverno. Un modello a vita bassa è perfetto per le donne più snelle e poco formose. Se invece abbiamo fianchi e cosce pronunciati, consigliamo un modello a vita alta. Possiamo rendere questo capo perfetto per un outfit sportivo, casual o elegante in base agli abbinamenti che scegliamo. Per un look sportivo da giorno, abbiniamo i jeans cargo a una t-shirt o ad un top corto, oppure ad una felpa oversize. Se invece vogliamo un look più casual, optiamo per una maglia scollata e un blazer morbido. Infine, per uno stile elegante e ricercato indossiamo questi pantaloni con una giacca in montone e un paio di décolleté.

Stampati

I jeans stampati non passano certo inosservati. Sono questi i jeans alla moda da indossare in autunno per essere chic in ogni occasione. Se optiamo per una stampa piccola e discreta, questo capo sarà perfetto indosso alle donne di ogni età. I jeans stampati sono perfetti se indossati con un paio di tacchi e una camicia da portare dentro il pantalone. Per completare il look, possiamo indossare qualche accessorio non troppo appariscente, come una collana di perle o un punto luce. Infine, una borsa a mano elegante e discreta renderà il nostro outfit davvero chic e di tendenza.

Lettura consigliata

Slanciano e snelliscono chi ha gambe e cosce grosse questi pantaloni di tendenza