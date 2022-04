Non c’è niente di meglio che cominciare la giornata con il piede giusto, magari addentando una bella fetta biscottata con della golosissima marmellata spalmata sopra e non sentirsi nemmeno in colpa. Un toccasana, soprattutto dopo queste ultime festività di Pasqua che ci vedono ancora protagonisti di banchetti ricchi e sostanziosi.

Preparare un’ottima marmellata senza zuccheri aggiunti e con ingredienti genuini è l’ideale per riprendere le buone abitudini e seguire un’alimentazione più sana.

Fare il pieno di energie ma senza rinunciare al gusto è facilissimo. Ad esempio, ecco cosa mangiare a colazione, invece del solito cornetto, latte o yogurt per far felice tutti con energia e buon umore.

Chi non riesce proprio a rinunciare alla classica colazione all’italiana con cornetti e cappuccino allora dovrebbe provare questi cornetti super soffici e senza glutine e lattosio per una colazione più leggera per tutta la famiglia.

Quest’oggi, è il turno di una ricetta speciale. È la marmellata senza zucchero che tutti stavamo aspettando e si prepara facilmente.

Ecco gli ingredienti per 4 vasetti da 200 g circa

8 arance medie;

la buccia di 5 arance;

500 g di miele (millefiori o di acacia).

È la marmellata senza zucchero che tutti stavamo aspettando, solo 2 ingredienti amatissimi e senza conservanti, si prepara in un lampo

Si consiglia di acquistare arance biologiche e non trattate, quindi, con prodotti chimici. Lavarle e pelarle, evitando di tagliare con la buccia anche la parte bianca che risulta più amara. Riempire un pentolino con dell’acqua e portare a bollore. Poi, versarci dentro la buccia a fettine e far bollire per 10 minuti. Scolare le bucce e lasciarle raffreddare. Intanto, tagliare le arance a pezzetti, cercando sempre di eliminare la parte bianca. Togliere anche i semi se ci sono. Nel pentolino di prima, inserire anche i pezzetti di arance e portare di nuovo a bollore per 10 minuto. A questo punto, unire il miele e aggiungere le bucce tagliate a pezzetti piccoli. Far bollire ancora per circa mezz’ora.

Per capire quando la marmellata è pronta, fare la prova del cucchiaino. Se la marmellata è densa al punto giusto non scivolerà via facilmente da un cucchiaino inclinato. Versare subito la marmellata in vasetti puliti e sterilizzati, poi chiuderli e capovolgerli per formare il sottovuoto. Una volta freddi, girarli e conservarli in un luogo asciutto.

Lettura consigliata

Troppo buoni i pancake senza uova e senza latte o burro per una colazione facile, veloce e buona come al bar