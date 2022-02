Ecco i cornetti facilissimi fatti in casa, super soffici e senza glutine e lattosio per una colazione perfetta per tutta la famiglia

In Italia la colazione dolce è decisamente una costante. Golosi croissant trasbordanti di ripieno e fumanti tazzine di caffè sono pronti ogni mattina a rallegrarci la giornata.

È risaputo che la colazione è il pasto più importante della giornata e che serve per immagazzinare le energie giuste da utilizzare almeno fino alla pausa pranzo.

La verità è che secondo molti esperti, bisognerebbe abbandonare l’abitudine di rinfilzarsi di preparazioni dolci e zuccherine e preferire alimenti più sani. Tuttavia, uno strappo alla regola ogni tanto è concesso. Scovando la ricetta giusta, poi, possiamo evitare il burro, le uova e lo zucchero. È il caso di questi cornetti golosi di cui abbiamo parlato nello scorso articolo. Una ricetta facile, veloce e anche molto leggera che ha fatto impazzire il web.

Da buoni italiani, a colazione non può mancare il caffè. In pochi sanno, però, cosa si nasconde dietro all’abitudine di bere l’acqua prima o dopo aver sorseggiato la nostra bevanda mattutina preferita. Il sorprendente risultato arriva direttamente da questo studio dell’Università di Trieste.

C’è poi chi non riesce proprio a rinunciare a mettere sotto i denti qualche biscotto. E quale migliore occasione per accontentare il palato se non la colazione? A tal proposito, allora, suggeriamo questi semplici e appetitosi biscotti della salute. Ideali per soddisfare il palato e senza sentirsi in colpa.

Può capitare, poi, di avere problemi d’intolleranze o allergie, oppure vivere con persone che non possono ingerire glutine o lattosio.

Tra le numerosissime alternative possibili ai tradizionali croissant, ecco i cornetti facilissimi fatti in casa che faranno impazzire tutti al primo assaggio.

Si preparano facilmente in appena poche mosse. Prepariamoli insieme.

Ingredienti

1 uovo;

300 g di farina senza glutine (molto consigliata la farina di soia che più si adatta ai lievitati);

150 ml di latte di soia;

50 g di zucchero;

15 g di lievito di birra fresco;

50 g di olio extravergine di oliva;

un pizzico di sale

Ecco i cornetti facilissimi fatti in casa, super soffici e senza glutine e lattosio per una colazione perfetta per tutta la famiglia. Procedimento

Si può scegliere di preparare i cornetti a mano o farsi aiutare da un’impastatrice. In ogni caso, unire prima il latte di soia (leggermente intiepidito), poi l’olio, l’uovo e un pizzico il sale. Poi, aggiungere la farina e lo zucchero. Infine sbriciolare il lievito di birra fresco e unire al composto.

A questo punto, impastare fino a formare una palla morbida ma liscia e omogenea. Poi, stendere la pasta su un piano leggermente infarinato in modo da formare un cerchio.

Poi, partendo dal centro creare tanti triangoli. A questo punto, farcirli a piacimento e chiuderli su sé stessi.

Posizionarli su una teglia oleate e far lievitare per 15 massimo 20 minuti. Successivamente, spennellare con un po’ di latte di soia e infornare per 25 minuti alla temperatura di 200° C.