Prendersi il giusto tempo da dedicare al momento della colazione è una buona abitudine che dimentichiamo davvero troppo spesso. Conosciamo tutti l’importanza di questo pasto. Permette di fare il pieno di energie. Sostanze che ci serviranno per affrontare al meglio la giornata. Dunque, ogni mattina sarebbe opportuno ritagliarsi qualche minuto per prepararsi una buona colazione fatta in casa.

Avere una vita ricca d’impegni ed essere perennemente in ritardo non giustifica più coloro che ingurgitano un cornetto farcito al volo, oppure bevono frettolosamente un caffè al bar.

Oggi, la colazione fatta in casa si prepara in 1 minuto.

2 consigli da non perdere

Con i pancake, ad esempio, potremmo portare in tavola una base golosa da decorare come si preferisce. Inoltre, esistono tantissime versioni di pancake con le quali si possono accontentare grandi e piccini in poche mosse.

Alti e sofficissimi, ad esempio, i Ciccio pancake sono stata la rivelazione degli ultimi anni. Ecco come prepararli velocemente.

Mai provati i sacher pancake? Bastano 5 minuti di preparazione per questa ricetta ed è molto più genuina di tante merendine confezionate.

Quest’oggi, invece, scopriremo come mai sono troppo buoni i pancake senza uova e senza latte o burro per una colazione facile, veloce e buona come al bar

I pancake che prepareremo oggi non prevedono le uova e neanche il latte o il burro. Ecco tutto l’occorrente per una versione tutta da scoprire degli amatissimi dolcetti americani.

Ingredienti

150 g di farina di tipo 00;

180 g di acqua;

20 g di olio di semi;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

50 g di zucchero.

Troppo buoni i pancake senza uova e senza latte o burro per una colazione facile, veloce e buona come al bar. Preparazione

Realizzare i pancake senza uova e senza latte è davvero facilissimo. In una ciotola inserire la farina setacciata. Poi, il lievito e lo zucchero. Pian piano versare l’acqua e mescolare energicamente per non creare grumi. Successivamente, versare a filo anche l’olio.

Si creerà un composto liscio e uniforme. Basterà un minuto per realizzare l’impasto.

A questo punto bisognerà ungere la padella con un po’ d’olio. Passare un foglio di carta assorbente nella padella per eliminare l’olio in eccesso.

Poi, far scaldare sul fuoco e versare un mestolo di composto. Girare su entrambi i lati per far cuocere uniformemente.

Infine, impiattare, farcire e decorare a piacimento. Burro di arachidi, cioccolata a scaglie, frutta fresca o secca, oppure yogurt sono solo alcune delle possibili combinazioni da provare.

