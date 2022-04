In ogni casa puntualmente vi sono degli avanzi e per evitare sprechi si ricercano ricette per riciclarli. Capita con i cavolfiori bolliti così come con il pane raffermo. Succede, però, anche con altre tipologie di alimenti, inclusa la cioccolata. In particolare, nel periodo pasquale, talvolta si accumulano così tante uova da non riuscire a mangiarle tutte. Considerando poi le giornate calde primaverili, la cioccolata avanzata non durerà tantissimo e si scioglierà. Per questo motivo spesso ci si trova alla ricerca di un modo per utilizzare il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua.

Pochi ingredienti

Dato che l’alimento da consumare è uno dei più golosi nonché amati, la ricetta per impiegarlo non potrà essere da meno. Un’ottima soluzione può essere creare una torta soffice all’interno e con una crosticina croccante all’esterno: la famosa tenerina. Dolce tipico di Ferrara esiste in diverse varianti e consente di utilizzare qualunque tipo di cioccolato. Dunque, si rivela un vero e proprio jolly per smaltire la cioccolata. Inoltre, è davvero veloce da preparare e richiede pochissimi ingredienti, vediamo quali:

200 g di cioccolato;

50 g di farina;

100 g di burro;

4 uova;

150 g di zucchero (da diminuire a 100 g nel caso di cioccolata bianca o al latte, che è più dolce);

zucchero a velo.

Volendo, si potrà aggiungere all’impasto anche della frutta secca come pistacchi o mandorle.

Per utilizzare il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua, fondente, al latte o bianco, ecco una torta morbida, golosissima e veloce

Come prima cosa spezzettiamo la nostra cioccolata. Poniamola poi in un pentolino all’interno di una pentola più grande contenente acqua. Mettiamo sul fuoco e sciogliamo il cioccolato a bagnomaria. Mescoliamolo.

Tagliamo il burro. Quando il cioccolato sarà fuso, aggiungiamovi i pezzetti di burro e spegniamo il fornello. Anche il burro si scioglierà e si unirà al cioccolato. Mescoliamo il tutto. Prendiamo 2 ciotole e separiamo i tuorli dagli albumi. Uniamo agli albumi metà della nostra quantità di zucchero e, a mano o con le fruste elettriche, montiamo a neve. Dovremo ottenere un composto bello spumoso, sarà fondamentale per rendere la tenerina morbidissima.

Versiamo la restante parte di zucchero nei tuorli e montiamo con le fruste. Uniamo dunque la cioccolata e il burro poco per volta. Intanto continuiamo a lavorare il composto con la frusta. Aggiungiamo dunque gli albumi incorporandoli dal basso verso l’alto, delicatamente, servendoci di una spatola. Facciamo attenzione a non smontarli.

Passiamo la farina in uno setaccio così da renderla priva di grumi e aggiungiamola pian piano all’impasto. Mescoliamo delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo. Prendiamo una teglia e ricopriamola di carta forno. Riscaldiamo il forno a 180 gradi e inforniamo per 20 minuti circa.

Passato il tempo, buchiamo la torta con uno stecchino per assicurarci sia soffice internamente, ma non cruda. All’esterno invece dovrà formarsi una bella crosticina. Spegniamo il forno quando avremo ottenuto tale risultato e lasciamo raffreddare. Ed ecco pronta una torta a dir poco deliziosa che ci ha permesso di non buttare la cioccolata delle uova bensì di poter gustare una vera prelibatezza.

