Abitare in un ambiente pulito comporta una cura costante. Una casa accogliente, infatti, è caratterizzata non solo da bei mobili e un salotto comodo, ma anche dall’igiene. In aggiunta, possiamo disporre delle belle piante o dei quadri. Se si fuma, o fuma un nostro ospite, l’aria diverrà impregnata di un odore acre e sgradevole. Le particelle del vapore emesso da sigarette o sigari potranno inoltre impregnare tessuti e oggetti. Senza dubbio ciò non è molto piacevole e bisognerà porvi rimedio in qualche modo.

Prima di scoprire come togliere la puzza da alcuni elementi della casa e dai vestiti, ricordiamo la prima azione da fare, cioè aprire le finestre per un ricambio d’aria. Tra i vari tipi di inquinamento c’è quello domestico e il fumo contribuisce alla sua formazione insieme ad altre cause. Dopo quest’azione, svuotare i posacenere e lavarli. Per assorbire gli odori mentre si fuma, un trucchetto sarebbe mettere nel posacenere e in qualche angolo della stanza del carbone vegetale o dei fondi di caffè.

3 rimedi naturali per togliere la puzza di fumo di sigaretta dal divano, borse e vestiti non solo con bicarbonato

Per quanto riguarda il divano, se è sfoderabile e lavabile, si può mettere in lavatrice. Aggiungere un cucchiaio di bicarbonato al detersivo. In alternativa, aggiungere delle gocce di olio essenziale di lavanda o eucalipto al sapone. In questo modo, oltre che pulito il divano sarà anche profumato. Se il salotto è in pelle, si può passare un panno con del bicarbonato.

Anche le borse possono puzzare di fumo. Passare un panno col bicarbonato sulla superficie esterna può servire, ma anche mettere all’interno un sacchetto con dei fondi di caffè. Basterà lasciarlo per una notte.

Per quanto riguarda i vestiti, inserirli in una sacca per indumenti, versarvi del bicarbonato e agitare. Lasciare agire qualche ora, anche tutta la notte, e lavare normalmente il giorno seguente. Se si ha fretta o si tratta di cappotti o altri capi che non si possono lavare a casa in modo semplice, procedere così:

esporli all’aria, magari sul balcone;

prendere dell’ovatta e versarvi alcune gocce di olio essenziale di lavanda o eucalipto;

inserirla in un pezzo di stoffa, meglio se si ha il tulle, e chiudere con un nastrino;

appendere l’indumento nell’armadio e mettere il sacchetto alla base, meglio se più di uno.

I 3 rimedi naturali per togliere la puzza sgradevole da oggetti e indumenti, quindi, sono il bicarbonato, i fondi di caffè e gli oli essenziali. Pochi elementi utili ed economici.

