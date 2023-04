Dormire meglio, mangiare meglio e controllare i valori della glicemia? Scarica queste 4 app gratuite perché ti daranno una grossa mano

Mantenere una vita sana, mangiare bene e dormire le ore giuste sono obiettivi che tutti dovremmo porci. Ma non sono sempre facili da raggiungere. Per fortuna le 4 app di cui parleremo fra poche righe potrebbero darci una grossa mano. Sono gratuite e ci aiuteranno con il sonno e l’alimentazione.

Il dibattito sulla tecnologia e sugli smartphone è sempre molto acceso. Molti sostengono che siano nocivi, che creino dipendenza e che siano diventati la pietra tombale dei rapporti umani. In realtà non è proprio così. Se usati nel modo giusto i telefoni possono rivelarsi estremamente utili per molte operazioni. Ad esempio, se scarichiamo le app giuste potrebbero farci guadagnare un bel po’ di soldi. Oppure potrebbero aiutarci a migliorare il nostro stato di salute. Esistono infatti app che ci permettono di dormire meglio, mangiare meglio e controllare i valori della glicemia. Scopriamo quali sono e i motivi per cui dovremmo correre a scaricarle.

BetterSleep è l’app perfetta se dormi poco e male

I problemi del sonno sono tra i più diffusi di quest’epoca. C’è chi dorme poco, chi dorme male, chi si sveglia stanco e chi si sveglia molte volte durante la notte. Tutte situazioni che potrebbero causare non pochi problemi per la salute cardiovascolare e per il controllo del peso.

Per fortuna esiste un’app gratuita che ha come obiettivo quello di migliorare il sonno: BetterSleep. BetterSleep è estremamente completa e comprende suoni rilassanti, consigli sulla respirazione e minicorsi di meditazione. In più consente di monitorare il sonno e di individuare eventuali problemi.

Impariamo a conoscere le etichette dei cibi e a mangiare bene con queste 2 app

Se dormire bene e per le giuste ore è fondamentale, lo è altrettanto mantenere un regime alimentare corretto. Anche in questo caso la tecnologia e le app ci possono dare una grossa mano. Non sappiamo qual è la carne più magra in assoluto? Oppure ci perdiamo nelle etichette dei cibi? È il momento di scaricare l’app Edo. Installiamola e proviamo a inquadrare il codice a barre sulla confezione di un alimento. Non solo ci “spiegherà” da cosa è composto. Ci darà anche un punteggio di qualità in tempo reale.

Vogliamo tenere sotto controllo le calorie e non impazzire per seguire una dieta? L’app che fa per noi è FatSecret. Gratuita e disponibile sia per Android che iOS, FatSecret è un vero e proprio diario delle calorie. Ci basta inserire i nostri dati, gli obiettivi della dieta e ciò che mangiamo durante il giorno. In pochi secondi ci dirà se stiamo esagerando o se stiamo rispettando la tabella di marcia.

Dormire meglio, mangiare meglio e controllare i valori della glicemia: MySugr ci aiuterà con il diabete

Il diabete, purtroppo, è una delle malattie più diffuse in assoluto. E chi ne soffre sa bene quanto sia difficile tenere sotto controllo i valori della glicemia e monitorare la quantità di carboidrati ingeriti. Per queste operazioni potrebbe rivelarsi utilissima l’app gratuita MySugr.

MySugr consente di gestire picchi e carenze glicemiche e monitora i valori dell’insulina. Il tutto fornendo grafici personalizzati a cadenza settimanale e mensile e un diario sull’evoluzione della malattia.