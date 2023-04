Come indossare la gonna più desiderata della primavera prendendo spunto da Valentina Ferragni

Tra i capi d’abbigliamento destinati a tornare di moda per questa primavera troviamo le gonne plissettate. Potranno essere indossate in decine di modi diversi anche alternando diversi stili, dai più eleganti a quelli casual.

La primavera è il momento giusto per ricominciare a sfoggiare le gonne con le gambe nude. In molte zone di Italia, infatti, le temperature sembrano essersi definitivamente alzate e questo permetterà di mettere via calze e collant. Tra le gonne che più saranno di moda in questa stagione troviamo quelle plissettate.

Le classiche gonne a ruota con lunghezza sotto il ginocchio ma poco sopra la caviglia che a molti ricorderanno quelle un po’ anni ‘50. Possibile indossarle anche da vere dive con un po’ di accortezza, specialmente se si scelgono gonne dal taglio moderno e contemporaneo. Per indossarle al meglio si potranno abbinare ad una borsa iconica.

Come indossare la gonna più desiderata della primavera

Per indossare in modo davvero moderno la gonna plissettata potremmo abbinarla ad una camicia bianca o colorata. Questo varierà molto dal colore della gonna che andremo a scegliere. Un look ideale per l’ufficio ma anche per il tempo libero e, soprattutto, perfetto per qualsiasi età.

Sarà sufficiente optare per delle sneakers o degli anfibi per sdrammatizzare il tutto. Chi, al contrario, vuole slanciare le gambe potrà utilizzare delle décolleté o dei sandali, a seconda delle temperature. In alternativa prendiamo spunto dall’influencer Valentina Ferragni e indossiamo la gonna plissettata ma in versione mini e, soprattutto, rosa.

T-shirt

Un altro interessante modo per indossare la gonna plissettata è con una t-shirt basica o con stampe rock. Meno formale rispetto alla camicia ma perfetta per una gita fuori porta o un aperitivo con gli amici. Anfibi e sneakers, ma anche friulane e ballerine.

Molto bello l’abbinamento con le t-shirt di band musicali rock o metal per dare vita ad un contrasto visivo che non passerà inosservato. Tra le scelte la gonna plissettata di Zara con cintura a circa 80 euro oppure la gonna a pieghe satinata a circa 40 euro.

Blazer

Come coprispalla si potranno utilizzare blazer o giacche in pelle a seconda del proprio stile. Unire le due opzioni con un blazer in pelle potrebbe essere una buona soluzione. Se ne potranno scegliere anche in ecopelle da acquistare in tantissimi negozi, come ad esempio Zara, che propone una giacca in ecopelle oversize a circa 60 euro.

Ecco come indossare la gonna più desiderata della primavera anche prendendo spunto dalla più piccola delle Ferragni.