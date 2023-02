Guadagnare soldi veri con lo smartphone senza fatica? Prova una di queste 4 app davvero geniali

Molti di noi passano ore e ore davanti allo smartphone, per lavoro o per semplice divertimento. In pochi, però, sanno che è possibile monetizzare il tempo trascorso e fare un bel po’ di soldi senza fatica. Come? Basta scaricare una o più delle 4 app che stiamo per presentare.

Negli ultimi dieci anni gli smartphone hanno profondamente rivoluzionato la nostra via. Con i nuovi telefoni facciamo praticamente di tutto. Li usiamo per prenotare le vacanze e per comprare su internet. Oppure per pagare le bollette o semplicemente per leggere il giornale. I più avveduti li utilizzano addirittura per risparmiare sulla benzina. Oggi scopriremo un altro modo per sfruttarne le potenzialità. Impareremo infatti come guadagnare soldi veri con lo smartphone senza fatica. Le 4 app che stiamo per presentare sono perfette per farsi un bel gruzzoletto.

Pool Pay ci paga per rispondere a semplici domande

Le app che pagano gli utenti per rispondere a sondaggi online non sono una novità assoluta. Pool Pay, però, è una delle ultime uscite e ha decisamente una marcia in più. Scaricandola avremo la possibilità di guadagnare semplicemente rispondendo a delle domande quando e come vogliamo. E ogni giorno vengono pubblicati nuovi sondaggi. I pagamenti sono estremamente veloci e precisi e i soldi arrivano direttamente sul conto PayPal. In più se invitiamo gli amici a iscriversi riceveremo guadagni aggiuntivi.

Guadagniamo denaro guardando film e video grazie a Tatatu e ClipClaps

Film e video sono tra i contenuti più consumati online. E se li amiamo perché non provare a guadagnare da questa passione? Possiamo farlo con due app. La prima si chiama Tatatu e ci paga per visionare film e altri contenuti. Il pagamento arriva in crediti spendibili esclusivamente sul negozio online dell’app. Ma si vocifera che a breve arriverà la possibilità di utilizzarli anche in altri store indipendenti.

Molto simile il funzionamento di ClipClaps che paga gli utenti per guardare brevi video e per giocare. Molto interessante la possibilità di monetizzare anche attraverso video presenti su YouTube. I pagamenti ottenuti arrivano in massimo 2 giorni e direttamente sul conto PayPal.

Guadagnare soldi veri con lo smartphone senza fatica? Proviamo MOVECoin

Il 2023 è iniziato con l’arrivo negli store di fantastici smartphone per qualità-prezzo. Perché allora non utilizzarli per guadagnare soldi mentre ci alleniamo? Esiste un’app perfetta per farlo e si chiama MOVECoin. MOVECoin premia infatti chi va in bici, chi ama camminare e chi fa attività fisica all’aria aperta.

Per ogni km percorso guadagneremo 10 centesimi e potremo spendere i soldi ottenuti in moltissimi negozi, tra cui Amazon, Esselunga e Carrefour. In più, con il nuovo aggiornamento dell’app è possibile anche sfidare gli amici e rendere il tutto ancora più divertente.