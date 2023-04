Per gambe toniche e addominali scolpiti bastano soltanto 30 minuti al giorno: fai come Miley Cyrus e allenati da casa

Per gambe toniche fai come Miley Cyrus-Dal profilo Instagram mileycyrus

Chi ha detto che per avere un fisico da urlo servono costosi personal trainer e abbonamenti in palestra? A volte bastano un po’ di costanza e impegno per ottenere buoni risultati. La quotidianità ci porta ad avere poco tempo da dedicare a noi stessi. È proprio per questo motivo che oggi consiglieremo un allenamento che richiede soltanto 30 minuti al giorno e che può portare a risultati straordinari.

Tutti noi la ricordiamo ondeggiare su una palla da demolizione nel video Wrecking Ball. Miley Cyrus sfoggiava ai tempi del videoclip e ancora oggi un fisico favoloso. Ovviamente, per quanto Madre Natura possa essere generosa con noi, un corpo tonico e scolpito richiede allenamento e sacrifici.

Con questo articolo vogliamo svelare che cosa fa ogni giorno Miley Cyrus per essere in forma. Il suo allenamento è alla portata di tutti e richiede pochissimo tempo. Se vuoi imitarla e vedere presto i risultati, continua a leggere qui sotto.

Per gambe toniche e addominali scolpiti i segreti sono 2: yoga e pilates

L’Ashtanga Yoga è una disciplina che allena tutti i muscoli del corpo e la star si dedica ad essa 6 giorni su 7. In particolare, per allenare gambe e addominali la performer americana esegue diverse serie di slanci laterali, anche detti side kick. Questi, se eseguiti bene e con costanza, rassodano anche i glutei e le braccia.

Per farlo, distenditi su un fianco sopra un tappetino, sorreggi la testa con la mano, mentre con l’altro braccio mantieni l’equilibrio. La gamba sottostante è tesa, con il piede a martello, mentre quella sopra è allineata al busto. Solleva entrambe le gambe in modo da formare una linea retta con il corpo. Mantieni la posizione per qualche secondo e spingi entrambe le gambe verso l’alto. Contrai gli addominali per ottenere un risultato eccellente ed evitare dolori alla schiena. Esegui 30 ripetizioni.

L’altra arma segreta della star è il pilates. Sempre usando un tappetino potrai eseguire diversi esercizi di questa disciplina. Proprio come Miley, prova a eseguire sollevamento e rotazione del bacino, slanci posteriori carponi e pulsati con la gamba a 90 gradi. Dedica a questo workout 15 minuti al giorno del tuo tempo e vedrai presto i benefici.

Ancora 2 trucchi da copiare a Miley Cyrus: camminata e cyclette

Per gambe toniche e addominali scolpiti non trascurare l’attività cardio. Almeno un paio di volte la settimana dedica del tempo a camminare all’aria aperta oppure facendo qualche minuto di cyclette. Questi esercizi ti aiuteranno a bruciare calorie e a perdere peso velocemente.

Infine, non dimenticare che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per mantenersi in forma. Miley Cyrus segue una dieta vegetariana molto rigorosa, senza sgarrare, salvo rare eccezioni. Tuttavia, per ottenere grandi risultati, oltre ad allenarsi è sufficiente avere buon senso e non eccedere con dolci, prodotti grassi e cibi fritti.

Se eseguirai con costanza il workout della nota cantante e seguirai una corretta alimentazione, in poche settimane potrai raggiungere una forma fisica davvero invidiabile.