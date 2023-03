Le 5 carni più magre del Mondo che pochissimi conoscono: proviamole perché sono incredibili, povere di grassi e piene di proteine

Amiamo la carne e siamo stanchi dei soliti maiale, manzo, pollo e tacchino? Siamo capitati nel posto perfetto. Fra poche righe scopriremo le 5 carni più magre al Mondo che probabilmente non abbiamo mai mangiato. E forse è davvero il momento di farlo.

Negli ultimi anni la cucina italiana si è arricchita di prelibatezze provenienti da ogni angolo del Mondo. Abbiamo imparato a inserire le frutta esotica nelle ricette. Oppure a preparare il sushi in casa. O ancora a cucinare le verdure straniere. Per quanto riguarda la carne, invece, siamo ancora molto tradizionalisti. Conosciamo la differenza tra carne bianca e rossa e poco altro. Per questo oggi proveremo ad allargare gli orizzonti e scopriremo le 5 carni più magre del Mondo che pochissimi conoscono. 5 prelibatezze da provare almeno una volta nella vita e con incredibili valori nutrizionali.

La carne di bisonte è una prelibatezza ed è magrissima

Iniziamo da una delle carni esotiche più note: quella di bisonte. La carne di bisonte è una carne rossa simile a quella del manzo. Ma con una notevole marcia in più a livello nutrizionale. Sembra infatti che abbia circa il 30 o 40% di proteine in più, oltre a essere estremamente magra. Inoltre, è ricca di Omega 3. Se stiamo pensando a qualcosa con cui stupire gli amici nelle prossime grigliate di primavera è una ottima scelta.

La carne di cammello non arriva a 100 calorie per etto

Già da questo titolo si intuisce quanto la carne di cammello sia pregiata. Non solo un etto di carne di cammello si aggira intorno alle 100 calorie. Ne contiene anche 20 di proteine, con una percentuale di grasso inferiore al 2% circa. Un prodotto incredibile e in forte ascesa che molti ristoranti italiani stanno iniziando a proporre. Per esaltarne il sapore, il top sono le verdure fresche di stagione.

Perché dovremmo assaggiare canguro e struzzo

Cerchiamo una carne facilmente digeribile, poco grassa, altamente proteica e ricca di minerali? Allora dovremmo assaggiare la carne di canguro. Un etto di questo prodotto contiene poco più di 100 calorie, solo 5 grammi di grassi e circa 20 di proteine. Facilissima da cucinare, ha un gusto delicato e leggermente amarognolo.

Notevole anche la carne di struzzo, altro alimento sempre più presente in Italia. Se siamo appassionati di pollo e carni bianche ci farà impazzire. Non solo perché è tra le più magre in assoluto, con appena 92 calorie per etto. Lo struzzo è ricchissimo di ferro e di Omega 3. E il suo sapore ricorda quello del filetto di manzo.

Le 5 carni più magre del Mondo che pochissimi conoscono: lo strano caso del coccodrillo

Chiudiamo la nostra carrellata con una delle carni più strane e particolari del Pianeta: la carne di coccodrillo. Da qualche anno è reperibile anche in Italia, seppur con qualche restrizione, ed ha una particolarità. Ovvero quella di avere un sapore simile a quello dei gamberi e una consistenza vicina a quella del pollo. Anche in questo caso si parla di un alimento pregiatissimo, con pochi grassi e poco colesterolo. Il costo è elevato ma la sua versatilità in cucina è davvero senza paragoni.