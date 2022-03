Nell’armadio di ogni donna si trova un abbigliamento estremamente variegato. Vi sono indumenti più sofisticati e belli per le uscite, le grandi occasioni e il lavoro. Ovviamente non mancheranno capispalla di tendenza da abbinarvi sopra. Allo stesso tempo però, vi sono sempre degli spazi dedicati a indumenti meno ricercati, magari comodi e da indossare dentro casa. Talvolta però ciò che consideriamo quasi impresentabile in pubblico, potrebbe avere una vera e propria rivalutazione e rivelarsi un trend. Infatti, dopo il mollettone per i capelli, anche questo pratico capo acquista una patina glamour.

La moda annulla le barriere

Tutti hanno un mollettone in casa, un accessorio che fino a qualche tempo fa ci si limitava a indossare solo tra le mura domestiche. Fino a quando non hanno cominciato a sfoggiarlo influencer e vip, rendendolo così una vera tendenza. Uguale percorso sta compiendo però un altro indumento, che dopo aver vissuto a lungo nel privato e all’oscuro, ora va sotto le luci della ribalta. A cambiare il suo status le collezioni primaverili, che l’hanno posto in primo piano.

Si tratta della canottiera, amata e disprezzata allo stesso tempo. Indossata spesso come maglia della salute o come outfit domestico nelle giornate più calde. Ora invece diventa trendy e diventa il capo di punta di interi look.

Dopo il mollettone per i capelli, anche questo comodissimo indumento casalingo o indossato nascosto sotto agli abiti vivrà una primavera da vero protagonista

Si porterà tantissimo la canottiera dalla primavera e soprattutto si mostrerà. Che si tratti di quella a giro maniche o a bretelline poco importa, dovrà essere in bella vista. Naturalmente, ci si potrà concedere anche qualche modello un minimo più elaborato, ad esempio orlato di pizzo per un tocco maggiormente glam.

Il grande vantaggio di questa tendenza sarà la comodità e la versatilità. Sarà anche l’occasione per mostrare spalle e clavicola, due punti davvero sexy. Potremo creare outfit casual, ma dall’aria seducente e bohémien. Ad esempio, abbinando la più classica delle canotte bianche a jeans straight o boyfriend.

Sarà possibile però lanciarsi anche in outfit più elaborati, che si presteranno meglio anche alle donne più mature. Perfetta sopra i pantaloni a palazzo e delle scarpe che allungano le gambe. La si potrà combinare con gilet e giacche. Il must sarà però portarla con i maxi cardigan aperti. Potremo giocare con le varie tonalità e con i vari tessuti. Il cotone della canottiera, infatti, si legherà alla grande con le altre fibre tessili.

Fantastica anche la canottiera infilata nei pantaloni a sigaretta, magari in un outfit monocolore. Insomma, ora che sappiamo di poterla indossare tranquillamente per strada non ci resta che sbizzarrirci nei nostri outfit. Ci consentirà di essere trendy vestendo in modo pratico e fresco, davvero una gran cosa.

Lettura consigliata

Stanno spopolando gli abiti a fiori, ma per valorizzare ogni fisico anche curvy e con pancetta ecco le regole d’oro per indossarli