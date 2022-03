L’aria mite della primavera comincia a farsi sentire e inevitabilmente a influenzare la nostra vita.

La voglia di respirarla, di osservare la natura e assorbire la luce ci porta a uscire di casa nuovamente con una certa frequenza. Allo stesso tempo, stiamo cominciando pian piano a dismettere gli abiti dell’ultima stagione dirigendoci verso un abbigliamento più leggero e brioso. Il nostro stesso corpo, d’altronde, sente la necessità di respirare e mostrarsi maggiormente, lanciandosi anche con capi seducenti da far girare la testa. Tornano protagoniste soprattutto le nostre gambe a lungo rimaste coperte.

Un fatto di gambe

Tutte le donne sognano gambe più snelle e lunghe, soprattutto da sfoggiare con determinati abbigliamenti. I pantaloni a palazzo continueranno a dominare anche in primavera, ovviamente in tessuti più leggeri e sinuosi. In più, anche accorciandosi alla caviglia o al di sopra. Dei pantaloni davvero chic ma che essendo larghi richiedono una certa altezza per essere sfoggiati al meglio.

A mettere però propriamente in evidenza le nostre gambe saranno gli abiti corti, che non vedono l’ora di abbandonare l’armadio. Questi ultimi esaltano la femminilità e sono davvero sexy perché mostrano quasi interamente le nostre gambe. Nel caso però di uno stacco di coscia corto vi è da dire che perdono molto del loro effetto. Fortunatamente, laddove non è arrivata madre natura, possono arrivare i giusti consigli di stile a risollevare la situazione.

Gambe più snelle e lunghe con pantaloni a palazzo e abiti corti indossando queste comode scarpe di tendenza in primavera

Tra le scarpe destinate a spopolare in primavera ve ne sono alcune fresche, comode e alte. Si tratta dei sandali platform, ossia con un’alta zeppa. Queste scarpe sono perfette sotto ai pantaloni a palazzo e ai vestiti corti, anche perché ci aggiungono quei cm in più necessari a slanciare le nostre gambe.

Un po’ di altezza, infatti, le farà apparire più lunghe ma anche più affusolate. Il tutto senza dover camminare in bilico su scomodi trampoli. Vi sarà grande varietà di questi modelli, con zeppe di diversi colori e materiali. Converrà però scegliere una zeppa a tinta unita, così da dare un’impressione visiva più unitaria e non interrotta. In quest’ultimo caso, infatti, si evidenzierebbe lo stacco tra zeppa e gambe col risultato che l’occhio le accorcerebbe.

Per lo stesso motivo, converrà scegliere modelli che abbiano una tomaia ariosa e con strisce non troppo doppie. Infatti, il sandalo platform, essendo aperto, se ben sfruttato non appesantisce l’aspetto dei piedi e di conseguenza dei polpacci.

Sulle colorazioni potremo invece sbizzarrirci andando dagli estrosi colori di moda questa primavera al nero e marrone. Allo stesso tempo, potremo anche lanciarci su modelli metalizzati o lucidi. Naturalmente tenendo sempre presente le tonalità con le quali dovremo abbinarli.

