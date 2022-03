Si dice che la primavera sia la stagione dell’amore, il periodo perfetto per fare nuovi incontri. Il desiderio d’amore dovrebbe, quindi, essere più forte che mai, la voglia è quella di vivere forti passioni travolgenti.

Effettivamente, le giornate soleggiate saranno sempre di più e ci saranno più occasioni per uscire all’aria aperta e andare a fare un aperitivo, magari aumentando le possibilità di trovare la nostra dolce metà. Mentre le coppie già formate potranno suggellare e rafforzare il loro amore organizzando un weekend romantico fuoriporta.

Aprile potrebbe essere un mese decisamente favoloso per alcuni segni che brilleranno più di altri, per altri la fortuna sarà una costante per l’intero 2022.

Venere favorirà l’amore a Pesci e Bilancia ma aprile sarà un mese sfortunato per questi 3 segni presi di mira dalle stelle

Questo periodo sarà fiorente a livello sentimentale soprattutto per i Pesci, grazie all’appoggio di Venere, che potrebbe aiutare a consolidare rapporti appena sbocciati.

Questo pianeta dovrebbe dare molte più possibilità anche ai single di incontrare persone interessanti, con cui progettare qualcosa di serio.

Aprile porterebbe buone notizie in amore anche al segno della Bilancia, dove le coppie già formate potrebbero trovare una sintonia mai avuta prima.

Quindi, aria di evoluzioni in meglio per le relazioni, che diventeranno l’elisir per affrontare tutte le altre difficoltà della vita. Niente paura anche per chi non ha un partner, perché non mancheranno le opportunità di trovare la passione.

Se Venere favorirà l’amore a Pesci e Bilancia, i restanti pianeti potrebbero essere non troppo benevoli con altri segni zodiacali.

Ci sarebbero, infatti, notizie non proprio rassicuranti dal punto di vista sentimentale per il Leone. Non basterà il suo ruggito a contrastare le stelle, perché la passione potrebbe essere assente, almeno per il mese di aprile. Colpa anche dell’umore non al top se questo segno non sarà nella classifica dei più fortunati, anche in ambito lavorativo.

Gemelli e Sagittario

Insieme al Leone anche i Gemelli non avranno vita facile e le loro situazioni sentimentali potrebbero non essere all’apice. C’è qualcosa che non soddisfa del tutto e non è semplice gestire le discussioni, dato anche il carattere un po’ impetuoso di questo segno.

Poche speranze anche di incontrare persone nuove con cui progettare qualcosa di più serio.

La parola d’ordine è “calma” niente fretta, perché è solo un momento che passerà presto.

Non saranno rose e fiori neanche per il Sagittario, non ci sono particolari discussioni o litigi in coppia, ma qualche ostacolo e incomprensione superabile. Basterà non trascurare questi segnali per tenere saldo il rapporto.

Anche nelle relazioni appena nate sarebbe meglio dedicare il tempo necessario, senza lasciare che il lavoro sia il pensiero principale.