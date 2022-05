Dopo un inizio maggio non proprio al top, le stelle promettono una settimana fortunata ad alcuni segni zodiacali. Scopriamo chi vivrà i giorni più felici del mese.

Giorni cupi per colpa di Plutone, ma il vento sta cambiando

Fin dall’inizio del mese in molti si sono sentiti un po’ giù di corda, pensosi e malinconici, apparentemente senza motivo. Non è un caso: la colpa potrebbe essere del moto retrogrado di Plutone, che è iniziato proprio il 29 aprile. Purtroppo questi effetti continueranno a farsi sentire a lungo. A soffrirne saranno tutti i segni zodiacali, tranne uno particolarmente fortunato, che addirittura ci guadagnerà. Ma non bisogna disperare: i pianeti hanno in serbo anche delle belle sorprese e dopo giorni difficili arriva la miglior settimana del mese.

Il vento inizia a cambiare il 10 maggio, giorno in cui Giove entra in Ariete. Questo momento è significativo per tutti, dal momento che Giove è il pianeta più generoso, associato alla buona sorte, all’abbondanza e alla crescita. L’Ariete, dall’altro lato, simboleggia gli inizi. Dunque, l’oroscopo di martedì 10 promette davvero bene per chiunque voglia cimentarsi in una nuova impresa. A beneficiarne però sarà un segno in particolare.

Dopo giorni difficili arriva la miglior settimana di maggio per il Sagittario ma anche per il segno che svolterà improvvisamente

A vivere una settimana speciale grazie a Giove è soprattutto il Sagittario. I nati sotto questo segno, infatti, sono governati proprio dal Grande Benefattore. Per loro martedì 10 è dunque la giornata ideale per sentirsi sicuri, energici e fortunati: in altre parole, pronti a lanciarsi in un nuovo progetto col favore delle stelle. Ma la settimana appena iniziata promette bene anche per il Leone. I nati sotto questo segno vivranno una giornata speciale il 13 maggio, ma questa volta non c’entrano i pianeti: il merito è del Sole.

Infatti, questo venerdì il Sole si unirà a un punto del cielo chiamato Nodo Lunare Nord. Quest’ultimo è associato al destino, ma anche alla ricerca del proprio scopo nella vita. Il consiglio per i Leone è dunque pensare a quel che più desiderano, perché le stelle li aiuteranno finalmente a svoltare. In particolare, gli astrologi raccomandano di riflettere sui propri obiettivi nel mondo del lavoro, perché la congiunzione fra il Sole e il Nodo Nord avverrà nella Decima Casa astrologica, quella legata alla carriera. Si può dunque dire che l’oroscopo sarà favorevole per il Sagittario e il Leone, mentre altri segni zodiacali saranno colpiti dalla cattiva sorte, a meno che non si proteggano così.

