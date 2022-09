In questo periodo dell’anno solitamente partono due conti alla rovescia decisivi.

Da una parte quello per la fine di settembre, mese di faticose riprese che terminerà tra poco meno di 10 giorni. Dall’altra quello per l’inizio di una nuovissima stagione, l’autunno, che prenderà, si spera, possesso del clima tra 24 ore circa.

Questa, quindi, è una fase di transizioni, imminenti o più lontane, e per capire cosa ha in serbo per noi il destino potremmo dare una sbirciatina all’oroscopo. Infatti, i suoi pronostici per gli sgoccioli di settembre e l’inizio dell’autunno sarebbero già ultimati.

Questa volta, però, a influenzarli non ci sarebbe un pianeta, come Venere, Mercurio o Giove, e neanche il Sole. Al contrario, l’evento celeste portatore di fortuna ad alcuni segni dello zodiaco avrebbe come protagonista la Luna.

La Luna nuova di fine settembre

Come ogni ciclo lunare che si rispetti, il 25/09 arriverà il momento di salutare la fase calante con lo spettacolo della Luna nuova.

In fase di novilunio, infatti, la Luna scompare alla nostra vista, oscurandosi nel cielo per la troppa vicinanza al Sole. Questo momento, però, sarebbe solo la fine di un nuovo inizio che porterebbe il satellite a risplendere in fase crescente.

Quest’evento è in programma proprio nel periodo fine settembre-inizio autunno e sarebbe in grado di determinare i risvolti più fortunati dell’oroscopo.

Fine settembre e inizio autunno carichi di fortuna per questi 4 segni zodiacali

Innanzitutto, a godere di quasi 8 giorni di piena fortuna sarà il segno della Bilancia, costellazione in cui avverrà il novilunio. Per questo segno sentimentale, uno dei pochi protagonisti dell’oroscopo adatti al matrimonio, l’amore sarebbe proprio il tema dominante.

Per le coppie si aprirebbe un periodo fatto di complicità e concrete possibilità di realizzare i propri sogni. Invece, per i single arriverebbe l’occasione di un incontro fatale per iniziare a costruire la propria love story.

La Luna nuova premierà anche due segni di fuoco

Oltre alla Bilancia, nell’olimpo dei segni più fortunati finiranno anche ben due segni di fuoco.

Il primo è l’Ariete a cui si aprirebbe la strada del successo nell’ambito lavorativo. Infatti, sarebbe in arrivo una nuova promozione o una freschissima proposta di lavoro, utile per incrementare le proprie risorse finanziarie.

Il secondo è il Leone che, invece, dovrebbe attraversare un periodo sereno a tutto tondo, in famiglia, a lavoro, con gli amici e in amore.

Un segno d’acqua fortunato

Per concludere, fine settembre e inizio autunno carichi di fortuna anche per il Cancro. Questo segno ha iniziato il mese alla grande e sarebbe destinato a concluderlo nel medesimo modo.

In amore potrebbe arrivare una grossa novità, la concretizzazione di un desiderio chiuso nel cassetto che rende più allegro e/o sicuro il futuro.

Lo stesso, però, potrebbe capitare a lavoro con ricche opportunità di crescita professionale.

Lettura consigliata

Ecco spiegato il significato dei pianeti nell’oroscopo per una più facile lettura delle stelle