Il balcone di casa è il luogo in cui rilassarsi per prendere aria e fare due chiacchiere con gli amici. Ma c’è anche chi sceglie di coltivarvi le piantine o prestarsi a qualche hobby interessante. Per questo molti vorrebbero passare il proprio tempo qui in totale relax e senza la sensazione di essere controllati.

Infatti, un balcone aperto e poco protetto potrebbe attirare gli sguardi indiscreti di qualche vicino curioso. Questo potrebbe mettere a disagio, ma per fortuna potremmo agire di conseguenza. Con 3 soluzioni economiche per chiudere il balcone potremo tutelarci senza spendere una cifra esorbitante. Il tutto grazie a qualche idea originale che abbellirà l’esterno della casa.

Una prima opzione

Premettiamo che, prima di procedere alla chiusura del balcone, sarebbe consigliabile informarsi sui permessi necessari. Infatti, essendo in certi casi una vera e propria estensione dell’abitazione, potremmo dover chiedere il consenso al Comune.

In ogni caso, l’idea forse più gettonata è quella di costruire una veranda. I modelli amovibili sono particolarmente comodi e pratici, poiché dotati di tende o telai mobili. I materiali di costruzione sono diversi: dal PVC all’alluminio fino al vinile trasparente o policarbonato per le chiusure.

Questo tipo di veranda è molto leggero e non presenterebbe alcuna muratura. Inoltre, potremo scegliere se chiudere manualmente o spendere qualcosa in più per motorizzare la struttura.

3 soluzioni economiche per chiudere il balcone con stile e proteggere la privacy senza veranda e vetrate

Chi non ama l’idea della veranda dovrebbe sapere che vi sono altri modi per procedere, anche se adatti esclusivamente alla bella stagione. Sono idee semplici, ma d’effetto, che non ci costeranno un occhio della testa.

Come prima opzione potremmo montare delle comode tende in tessuto. Potremo collegarle direttamente alla costruzione del balcone o sfruttare appositi ganci adesivi. Il vantaggio più grande è la possibilità di cambiare le tende senza problemi qualora si voglia, sperimentando combinazioni di colori sempre nuove.

In alternativa potremmo scegliere delle costruzioni in paglia o bambù. Sarebbero delle pareti naturali che offrono un magnifico colpo d’occhio e adatte per chi ha poco spazio. Anche se non particolarmente resistenti alle intemperie, vale la pena dar loro una chance per il fattore economicità.

Infine, potremmo puntare tutto sul legno. Ci basterà una semplicissima parete a fisarmonica larga quanto il balcone. Per non avere grane coi permessi, assicuriamoci che si agganci esclusivamente alla ringhiera e non all’edificio. Per rendere il soggiorno ancora più stimolante potremo abbellire tutto con una panchina o qualche vaso per le piante. Ricordiamoci che il legno è abbastanza delicato, per cui dovremmo pensare di proteggerlo da pioggia e condizioni avverse.

Lettura consigliata

Come arredare un terrazzo di pochi mq e risparmiare con queste magnifiche idee per riciclare oggetti che tanti butterebbero