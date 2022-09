Settimana positiva per i nati del Leone e per altri due segni che faranno soldi

Ariete. Non sempre siamo all’altezza delle sfide che la vita ci pone davanti, andando in confusione. Anche perché ci manca quel briciolo di umiltà che rischia anche di rovinare le nostre relazioni personali.

Toro. Stiamo dedicando troppo tempo ad elemosinare l’approvazione delle altre persone. Dovremmo invece chiederci se queste tengano veramente a noi. O finiremo per chiuderci in noi stessi, senza avere fiducia in quello che facciamo.

Gemelli. L’ansia di questi giorni non è casuale. Tutta questa voglia di fare, se non viene canalizzata, finirà per travolgerci. Andrebbero fatte delle scelte, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi più importanti.

Cancro. Che belle cosa se imparassimo a contare fino a 10, invece che partire lancia in resta a combattere contro il Mondo. Anche perché la ragione è dalla nostra parte, ma così passeremmo dalla parte del torto.

Leone. Settimana positiva per i nati del Leone. Il rapporto con gli altri va a gonfie vele e tutti sembrano disposti ad ascoltarci e seguirci. Anche in amore, alcuni screzi saranno finalmente risolti.

Vergine. Dovremmo imparare a valutare il bicchiere per quello che è, ovvero mezzo pieno. Quelli che ci sembrano problemi, in realtà potrebbero girare a nostro favore. Ma con un pizzico di prudenza in più.

Bilancia. A volte si rischia di perdere troppo tempo per i dettagli finendo per smarrire le cose nel loro insieme. Anche perché essere troppo meticolosi non aiuta. Impariamo ad accontentarci.

Scorpione. Dovremmo andare in banca a controllare il nostro saldo. Sono in arrivo, infatti, buone notizie dal punto di vista economico. E, magari, comprare un Gratta e Vinci del 2022 potrebbe essere una buona idea.

Sagittario. Va bene essere persone che amano rischiare, ma attenzione quando si tratta di decisioni importanti. Credere troppo nella fortuna non sempre aiuta. Occorre prendersi del tempo per valutare bene.

Capricorno. Le stelle sembrano prevedere una notevole fortuna, dal punto di vista economico, per il Capricorno. Non si capisce in che modo, ma dovremo fare attenzione a certi segnali favorevoli.

Acquario. L’ultima settimana di settembre sarà negativa per l’Acquario. Il problema, poi, è legato a qualcuno del passato che torna nella nostra vita. Non con buone intenzioni e dovremo essere bravi a vigilare.

Pesci. Va bene cercare di cambiare alcune cose, come ci eravamo ripromessi in ferie. Però, facciamo attenzione a sbagliare l’approccio. Anche perché gli altri faticano a riconoscerci, con relative incomprensioni.

