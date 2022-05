Inizia una nuova settimana, che come sempre ha dei vincitori e dei vinti secondo l’oroscopo. Purtroppo, poi, quella che sta per arrivare è molto particolare, perché inizia il periodo di Mercurio retrogrado. Questo è un momento molto particolare in cui, osservando il Pianeta Mercurio, sembra che esso giri al contrario rispetto al normale. Come vedremo, questo può portare delle difficoltà di vario tipo ai segni zodiacali.

Proprio a causa di Mercurio ci aspettiamo che un segno in particolare abbia una settimana difficile e problemi di comunicazione. Nulla di insuperabile, ma è ben probabile che questo segno non veda l’ora che arrivi il weekend.

Le ragioni di questa difficile settimana e gli effetti di Mercurio

L’oroscopo di questa settimana si concentra sul segno del Gemelli. Come anticipavamo, Mercurio potrebbe dare qualche difficoltà comunicativa a questo segno. In particolare, è probabile che ci saranno alcune incomprensioni personali con gli amici o con la famiglia. A volte, una parola fuori posto può seriamente offendere una persona, ed il Gemelli lo imparerà a sue spese. Riteniamo infatti probabile che si trovi a litigare con qualcuno per una frase detta senza pensarci troppo.

A volte però i litigi fanno affiorare vecchie ferite mai totalmente guarite, e questo potrebbe portare ad un allontanamento tra i Gemelli e la persona (o le persone) che ha offeso. Toccherà quindi al Gemelli capire il suo errore e cercare di farsi perdonare, dimostrando la sua buona fede.

Prima però di cercare un chiarimento, deve essere sicuro di aver superato i suoi problemi comunicativi e di saper misurare bene le parole. Se riuscirà a fare tutto questo, può aspettarsi il perdono ed anche l’inizio di una nuova fase di armonia con la persona che aveva offeso. Nel weekend potrebbe prospettarsi l’occasione giusta, è bene che il Gemelli la sfrutti.

Settimana difficile e problemi di comunicazione per questo segno secondo l’oroscopo e la colpa è di Mercurio retrogrado

Anche dal punto di vista lavorativo è bene stare attenti ad ogni e-mail o messaggio che viene mandato ai clienti o ai superiori. Un’e-mail sbagliata potrebbe portare a qualche fastidiosa ramanzina. Tuttavia, gli intoppi lavorativi saranno probabilmente abbastanza contenuti, quindi sotto questo aspetto Mercurio non farà pesare troppo la sua influenza.

Anche dopo la fine di questa settimana il Gemelli deve stare attento, però, perché Mercurio retrogrado continua fino al 2 giugno. Le insidie dunque non sono finite.

