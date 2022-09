Oroscopo di ottobre porta fortuna a iosa per Bilancia e altri 4 segni zodiacali

Settembre è quasi agli sgoccioli e ci inoltriamo in autunno con l’apprestarsi del mese di ottobre.

Un periodo caratterizzato da morbide coperte, castagne scoppiettanti e calde tisane da gustare ammirando il foliage degli alberi. Al cambio di rotta climatico e di abitudini, segue anche un rivolgimento degli astri che favorirà alcuni segni a discapito di altri.

Nubi scure all’orizzonte

Ottobre comincia male e sottotono per due segni zodiacali: Leone e Scorpione.

Il Leone si troverà chiuso in una spirale che sembrerebbe non dargli tregua. Nonostante i suoi sforzi, sembra non riuscire ad arrivare dove vuole. Una serie di insuccessi porteranno profondi malumori e discussioni con le persone a lui vicine. Meglio stringere i denti e andare avanti.

Malinconia e insoddisfazione faranno compagnia allo Scorpione. Ottobre porterà una forte scarica di pessimismo, complice la sua incapacità di sapere prendere decisioni ferme e forti. Sarà un periodo di dubbi e di conflitti interiori, metterà in discussione qualunque aspetto della propria vita, anche i più stabili.

Il segno d’oro del mese di ottobre

Il segno del mese è la Bilancia, che riguarda i nati dal 23 settembre al 22 ottobre. Sebbene in alcune date il segno zodiacale di riferimento sarebbe meno definito e cambierebbe alcune caratteristiche.

L’oroscopo di ottobre porta fortuna a iosa per Bilancia, un segno d’aria. Avrà dalla sua parte Mercurio, che la renderà particolarmente lungimirante e la condurrà verso montagne di quattrini. Non meno bene il campo sentimentale, godrà per buona parte del mese della seducente congiunzione di Venere.

L’amore delle coppie di vecchia data si rinnoverà e troverà nuova linfa vitale grazie al romanticismo alle stelle. Incendi passionali travolgeranno, però, anche i single, anche coloro che avevano messo una croce sull’amore.

L’influsso benevolo di Venere si riflette però anche sui segni affini alla Bilancia, ossia agli altri due segni d’aria. Stiamo parlando ovviamente dei Gemelli e dell’Acquario.

I primi vivranno una sorta di primavera del cuore che li spingerà a ricercare emozioni forti e relazioni significative e durature. Non dovranno aver alcun timore di mettere la quinta, il momento è fortunato.

L’Acquario trova nell’amore un ambito in cui investire e un perno attorno al quale far ruotare le sue giornate. Non avrà occhi per nessuno se non per la propria dolce metà. La voglia di trascorrervi del tempo assieme e la necessità di condividere interessi e priorità l’assorbiranno totalmente. I sentimenti di conseguenza fungeranno da supporto e spinta anche per altri ambiti.

A giocare un ruolo importante e a renderlo maggiormente empatico sarà la Luna crescente che attraverserà il segno il 4 e il 5 ottobre.

Fortunato sarà anche il Capricorno nel quale si situerà il primo quarto di Luna il 3 ottobre. La bianca signora farà sì che questo segno riesca a bilanciare il proprio pragmatismo con l’istinto, la sensibilità e i sogni.

A godere più degli altri dei favori della Luna sarà però il fortunatissimo Ariete. Il 9 ottobre, infatti, la Luna Piena rischiara il suo cielo e la sua vita. Un influsso potente che si farà sentire per diversi giorni. Sarà bene approfittarne per mettere in atto i propri progetti, anche quelli più audaci potrebbero contare su un vento favorevole.

