A maggio, e addirittura per i prossimi cinque mesi, gli effetti di Plutone retrogrado rischiano di rovinare le giornate al Capricorno e ad altri tre segni zodiacali sfortunati. Ma ci si può proteggere da questa valanga di negatività e addirittura rigirare la situazione a proprio favore.

Chi sarà più colpito dal moto retrogrado di Plutone

Maggio è iniziato con il botto per alcuni segni zodiacali che ritrovano il sorriso grazie al favore delle stelle. Tuttavia, la situazione rischia di essere funestata dal moto retrogrado del “grande rinnovatore”, ossia Plutone. Già dal 30 aprile, infatti, questo pianeta ha iniziato il suo viaggio a ritroso nel cielo, che durerà per ben cinque mesi, ossia fino al 6 ottobre. Secondo gli astrologi, dunque, sarà normale sentirsi più sensibili ed emotivi del solito, magari anche più spaventati e giù di morale. Ma non tutti patiranno gli effetti di Plutone retrogrado allo stesso modo.

Infatti, da un lato c’è un segno fortunatissimo che sa sfruttare la situazione a proprio favore. Dall’altro lato, Plutone retrogrado porta lacrime e sfortuna soprattutto ai quattro segni cardinali: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Difatti, nelle persone nate sotto questi segni c’è una forte ambizione e necessità di agire, che non si concilia bene con l’invito a riflettere e rallentare promosso da Plutone. I più colpiti sono sicuramente i Capricorno, perché il moto retrogrado avviene proprio nel loro segno. Ma fortunatamente anche questi segni sfortunati possono proteggersi dagli effetti di Plutone retrogrado. Vediamo come.

Plutone retrogrado porta lacrime e sfortuna a maggio ma il Capricorno e altri 3 segni zodiacali possono proteggersi così

Il moto retrogrado di Plutone si svolgerà interamente in Capricorno, un segno fortemente legato agli obiettivi e alla visione di ciò che è importante nella vita. Dunque, se i quattro segni cardinali vogliono proteggersi dalla sfortuna, devono riflettere su questi aspetti e fare dei cambiamenti importanti. Inoltre, al Capricorno sono particolarmente care l’indipendenza e la libertà, due idee su cui sarà utile focalizzarsi nei prossimi mesi.

Tutto ciò significa che è arrivato il momento di porci delle domande fondamentali: quali aspetti delle nostre vite non sono soddisfacenti; chi o cosa ci impedisce di sentirci indipendenti; quali sono davvero i nostri obiettivi e cosa significa il successo. Per sopravvivere a Plutone retrogrado e uscirne migliori, è importante essere onesti quando si tenta di riflettere su questi temi. Ad esempio, per quanto riguarda la propria idea di successo, attenzione a non farsi influenzare dalle idee altrui. Per alcuni essere una persona di successo significa raggiungere certi obiettivi sul lavoro, per altri magari costruire una famiglia, altri ancora lo identificano col dare spazio alle proprie passioni.

