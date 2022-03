Abbiamo visto come negli ultimi tempi la moda e i vari trend stiano cambiando velocemente. Non facciamo in tempo ad acquistare un capo all’ultimo grido che già sembra obsoleto.

Questo correre veloce da un lato ci permette di provare diversi stili tutti differenti tra loro, certo. Ma ci spinge anche a spendere più soldi di quanto vorremmo per acquistare cose che andremo ad usare poco.

Non è questo il caso di questo modello di scarpa che resiste contro ogni aspettativa. Abbiamo visto susseguirsi tantissimi trend sulle ultime scarpe alla moda, dalle slingback alle zeppe, fino agli anfibi. Ma quando si tratta di decolleté più eleganti, questo è il modello che dobbiamo assolutamente avere.

Dimentichiamoci tacchi a spillo o zeppe, è questo il tacco di tendenza questa primavera che non può mancare nella scarpiera

Non le scarpe col tacco dalla punta quadrata o la decolleté con il tacco a spillo. Il modello che ha conquistato tutti già dalla scorsa estate è quello con il tacco piramidale.

A differenza degli altri tipi di tacco che abbiamo visto e rivisto, questo è una novità degli ultimi tempi. Il vantaggio principale è che sta bene con qualsia modello, non solo con le decolleté a punta sottile.

Slingback, allacciate, sabot

È possibile trovare qualsiasi modello di scarpa con questo tacco dalla forma particolare. Si presenta abbastanza sottile all’attaccatura, per terminare in una piccola piramide alla base. Si può scegliere un modello con tacco più alto, anche di 8 cm, oppure uno da 5 cm più comodo.

La scarpa più in voga al momento è sicuramente quella con i lacci che si portano alla caviglia. Non su tutto il polpaccio come si faceva una volta, ma come una sorta di cinturino. Sulla punta un’applicazione gioiello che sembra una vera spilla di altri tempi. Oppure un fiocchetto più raffinato che ci fa sentire delle principesse ad un ballo di gala.

Come abbinarlo?

Il tacco piramidale è talmente comodo che si può indossare anche in ufficio per una giornata intera. Carino sotto una gonna lunga plissettata, ma dà il massimo sotto un pantalone a taglio dritto. Se scegliamo un modello slingback con lacci, abbiniamo queste scarpe dal tacco piramidale con un pantalone baggy. Sembra assurdo, ma leghiamo i lacci intorno alla caviglia, con qualche centimetro del pantalone. Una camicetta e sopra un blazer taglio maschile che snellisce e siamo pronte per fare faville.

Quindi, dimentichiamoci tacchi a spillo o zeppe, lasciamo spazio a questo tacco così particolare ma raffinato. Sono proprio le applicazioni e il tacco stesso a dare carattere a questa incredibile scarpa.

Ma se proprio non vogliamo rinunciare a qualche centimetro in più, puntiamo sulle platform. Altissime e dal tacco spesso, sono un vero mix di stile e comodità. Ma occhio a non esagerare con i centimetri, altrimenti sarà difficile camminare in modo aggraziato.

Approfondimento

Li abbiamo amati a 20 e a 50 anni e ora tornano a spopolare questi stivali dallo stile unico