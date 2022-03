Il timido sole degli inizi del mese sta finalmente lasciando il posto a raggi caldi e rinvigorenti. Le temperature stanno pian piano risalendo e si comincia a respirare aria di estate.

I cappotti stanno sparendo dalla circolazione per lasciare il posto a trench e giacche più leggere. Ancora è difficile dire addio alle sciarpe e agli scialli perché bisogna pure sempre proteggersi dal vento. Quello ancora non sembra avere intenzione di lasciarci in pace e continua a rovinarci la piega.

Ma si tratta del normale periodo di passaggio che ci porta dal gelido inverno alla vibrante primavera. E questa primavera anche in fatto di moda non potrebbe essere più vivace di così.

Colore e fantasia, ecco come la moda primavera 2022 ci fa essere più belle, slanciate e radiose in poche mosse

Arancione, viola, blu, verde, fucsia, tutti i colori dell’arcobaleno. Impossibile non rimanere affascinati da questo bagno di colore che ci circonda non solo nelle vetrine. C’è voglia di rinascita e lo stiamo dimostrando anche con la moda.

Capospalla della stagione è sicuramente il blazer in tutte le sue forme e modelli. Ma non giacche avvitate o dalle maniche arricciate, preferiamo modelli dritti e oversize. Ovviamente tanto colore, più acceso è e più saremo incredibili. Abbiniamo sotto una bella minigonna dello stesso punto di colore, meglio se proprio coordinata.

La novità che non ci aspettavamo

Sono tornate le platform, alte e dal tacco spesso come andavano di moda nel 2000. Ma se c’è una cosa che non ci aspettavamo proprio è il ritorno delle trame. Stampe colorate e psichedeliche dalle forme più disparate, ma soprattutto astratte.

Forme geometriche sinuose o super spigolose, su camicie, giacche ma soprattutto pantaloncini. Un tripudio di colori da abbinare con blazer della tonalità principale e maglietta monocromo. Insomma questa primavera sa proprio di estate e non vediamo l’ora di sbizzarrirci. Come le serate saranno più calde potremo sfoggiare in tutta la loro bellezza i nostri abbinamenti.

Non solo addosso, anche il nostro make up deve rappresentare questo stimolo di rinascita. Osiamo con il trucco, con gli eyeliner grafici e dai colori fluo. Puntiamo tutto su occhi grandi e sguardo magnetico, un make up facile da realizzare conoscendo qualche piccolo trucco.

Quindi, tanto colore e fantasia, ecco come la moda primavera ci rende più brillanti e luminose quest’anno. È ufficiale, anche la moda si sta aprendo alle influenze da tutte le parti del Mondo. È così che nascono combinazioni incredibili e stili unici da indossare con eleganza e raffinatezza.

