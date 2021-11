I nostri Lettori più assidui sanno quanto sponsorizziamo la bontà di una torta fatta in casa. Soprattutto costate e torte di mele e pere che possono rappresentare una colazione salutare. A maggior ragione se utilizziamo ingredienti presi nei mercatini a chilometro zero o da rivenditori di fiducia. Abbiamo visto anche recentemente il pericolo per la nostra salute di abusare di determinati cibi, magari anche a colazione. Altro che burro e salumi ecco gli alimenti che farebbero schizzare colesterolo e trigliceridi alle stelle e che invitiamo a leggere. Ma per ora dimentichiamoci per un attimo crostate e torte di mele e tuffiamoci in questo dessert che spopola nel Mondo. Allacciamo le cinture e teniamoci pronti a stupire i nostri ospiti.

Dall’America all’Europa passando per l’Asia

Pensiamo allo stupore di chi ci sta vicino se gli dicessimo che stiamo preparando le polpette come dessert. Minimo ci misurerebbe la temperatura, massimo ci darebbe dei pazzi. Eppure, c’è una ricetta che sta spopolando ovunque e sta attraversando tutti i mari e gli oceani. È la ricetta delle polpette con la frutta secca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tutti gli ingredienti di questa ricetta internazionale

Ecco gli ingredienti che ci serviranno per preparare polpette per 5 persone:

300 grammi di ricotta possibilmente fresca;

1 tuorlo d’uovo;

60 grammi di cacao amaro;

120 grammi di zucchero;

220 grammi di biscotti secchi;

120 grammi di nocciole o mandorle tostate.

La ricetta originale prevede anche la presenza di mezzo bicchierino di rum o maraschino. Lasciamo alla nostra scelta se metterlo o meno, nel caso in cui mangino queste polpette anche i bambini.

Dimentichiamoci per un attimo crostate e torte di mele e tuffiamoci in questo dessert che spopola nel Mondo

Ecco le fasi di preparazione della nostra ricetta:

prendiamo una terrina bella capiente e inseriamo la ricotta, il cacao, lo zucchero e il tuorlo d’uovo. Nel caso lo utilizzassimo, anche il liquore;

mescoliamo per bene in modo da formare la classica crema densa e omogenea;

sbricioliamo i biscotti e tritiamo la frutta secca inserendoli nel nostro composto e mescolando fino a farli assorbire;

formiamo delle polpette o polpettine con dimensioni a nostro piacere;

prendiamo un contenitore e inseriamole nel freezer per un paio d’ore, dando il tempo agli ingredienti di solidificare;

estraiamo dal freezer almeno un’oretta prima di consumarle;

serviamole a tavola magari assieme a una cioccolata calda con la panna.

Approfondimento

Sconfiggere l’inverno preparando delle strepitose crepes alle mele