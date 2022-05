L’estate è alle porte e iniziamo ad avere già l’ansia per la prova costume. Con l’inverno ci siamo lasciati andare all’ozio e a qualche dolce di troppo. Quindi il nostro corpo potrebbe non essere in forma come desidereremmo. Ecco perché è il momento perfetto per prendere le redini in mano e ricominciare ad allenarci.

Solo così potremo sfoggiare senza problema il nostro costume nuovo. Ma chi ha detto che per avere un fisico bestiale bisogna allenarsi tutti i giorni per ore? Tutto dipende dal nostro punto di partenza e dai nostri obiettivi. Ma soprattutto, ciò che fa la differenza è il tipo di allenamento che scegliamo di fare. Camminare ogni giorno per almeno mezz’ora a passo svelto e una sessione breve di esercizio fisico può dare grandi risultati.

Vedremo che per dimagrire e allenarsi per avere un corpo perfetto ci vogliono esercizi mirati, che uniscano sessioni cardio ad allenamento muscolare. Grazie ai nostri esperti di fitness presentiamo 2 semplici esercizi da fare in casa capaci di restituirci la forma fisica più adatta a noi in breve tempo. Entrambi si svolgono a corpo libero e senza bisogno di attrezzi particolari. Scopriamo insieme come farli correttamente per massimizzare i risultati.

Dimagrire e allenarsi per avere un corpo perfetto con questi 2 semplici esercizi in 10 minuti al giorno e ritornare in forma

Per consentire al corpo di allenare ogni suo muscolo è necessario pensare a circuiti composti da esercizi completi. Gambe, spalle, addome, glutei, ogni muscolo deve essere stimolato. Il primo esercizio di cui spieghiamo benefici ed esecuzione si chiama plank (tavola in inglese) e ha numerose varianti. Il plank è un esercizio isometrico che consiste nel posizionarsi sdraiati con la pancia rivolta verso il basso. Poi, poggiando gli avambracci, tenendo i gomiti stretti e puntando i piedi formando una linea retta tra piedi e testa.

In questo modo si attiveranno i muscoli primari di addome retto (core) e trasverso e quelli secondari quali glutei, gran pettorale, quadricipiti e trapezio. Le varianti laterali consentono di allenare anche altri muscoli e aiutano a dimagrire fianchi e cosce.

Il secondo esercizio viene svolto a corpo libero e coinvolge ancor di più l’apparato cardiovascolare. Si tratta del burpee, che si esegue a partire dalla posizione eretta per poi andare in posizione di squat. Immediatamente si poggiano le mani a terra per prendere la posizione del push-up o del plank. Da questa posizione si ritorna velocemente in posizione di squat per poi alzarsi staccando un salto.

Anche in questo caso ne esistono numerose varianti con alternanza di push-up o pugni laterali nella posizione di squat etc. I vantaggi di questo esercizio complesso sono l’efficacia nel coinvolgere cosce, glutei, polpacci, spalle, pettorali e schiena. L’unica raccomandazione, se principianti, è di non esagerare con le ripetizioni ed effettuare un buon riscaldamento.

