Molti sono gli allenatori professionisti che puntano sull’efficacia di allenamenti intensi. L’idea che ore e ore di esercizi migliorino la forma fisica pare dimenticato. A fare la differenza è la costanza. Secondo alcuni basterebbero 15-20 minuti al giorno per ottenere i risultati sperati. Non importa se l’obiettivo è perdere peso oppure rinforzare la muscolatura. L’importante è programmare sessioni brevi ma con esercizi specifici e ad alta intensità.

Ecco perché con 15 minuti al giorno di questo allenamento energico e divertente si perdono fino a 3kg. Un appuntamento quotidiano poco impegnativo che ha risultati sorprendenti. In qualche settimana vedremo il corpo più tonico e aitante. E senza rendercene conto rinforziamo anche il sistema cardiocircolatorio e allunghiamo la nostra vita. Dunque, proponiamo un circuito con esercizi per tonificare la muscolatura e bruciare i grassi. Consultiamo anche l’articolo Cosce e fianchi perfetti in poche settimane con un semplice allenamento e qualche consiglio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Iniziamo con il riscaldamento

Nella nostra sessione di 15 minuti prevediamo altri 5 minuti di riscaldamento muscolare. Questo è fondamentale per evitare di sollecitare il corpo freddo. E’ possibile evitare questa fase se si è appena tornati da lavoro a piedi o in bicicletta. In quel caso si riscalderanno solo le braccia. Iniziamo con 15 secondi di rotazioni delle braccia con le mani sulle spalle. L’esercizio va fatto in senso orario e antiorario.

Cambiamo esercizio. Per riscaldare le gambe facciamo delle aperture delle braccia laterali con skip delle gambe sul posto per 20 secondi. Passiamo alla corsetta sul posto per 1 minuto. Poi, finiamo con slanci frontali delle gambe per altri 20 secondi. Adesso possiamo iniziare l’allenamento.

Con 15 minuti al giorno di questo allenamento energico e divertente si perdono fino a 3kg

Dopo la corsetta sul posto sollecitiamo le gambe con i jumping jacks. Questo esercizio aerobico migliora la resistenza e allena le gambe. Con 2 serie da 25 salti il corpo inizia a bruciare calorie e ad aumentare i battiti. Alterniamo questo esercizio con 20 secondi di corsetta sul posto.

Proseguiamo l’allenamento con due serie da 20 di squat. Questo esercizio è fondamentale per tonificare i glutei, rafforzare le gambe e l’interno coscia. Inoltre c’è un’ottima sollecitazione anche dei muscoli addominali. Chi soffre di cellulite e ritenzione idrica vedrà ottimi miglioramenti.

Riprendiamo con due serie da 15 burpees. Questo è un esercizio completo e tra i più faticosi. Infatti dalla posizione eretta bisogna scendere a terra appoggiando le mani. Poi, dalla posizione di plank effettuiamo un push-up. Subito dopo si risale nella posizione eretta e si effettua un salto sul posto e così via per 15 volte. Tra le due serie si consiglia un tempo di riposo attivo di 25 secondi. Finiamo il tempo restante dell’allenamento alternando 2 serie da 25 di crunch per gli addominali e 2 serie di plank.