Molte persone hanno la tendenza a sottolineare le loro imperfezioni piuttosto che i punti di forza. Questo accade soprattutto quando si parla di fisico ed estetica. È facile giudicarsi e trovarsi o troppo grassi o troppo magri, con i fianchi grossi o con poche forme. Specialmente con l’arrivo dell’estate, avere un fisico perfetto da mostrare in costume diventa un’ossessione.

Tutti cercano modi efficaci e veloci per dimagrire e mettere su muscoli. È vero che per stare bene bisogna piacersi, ma la cosa importante è trovare un equilibrio con noi stessi. Ecco perché i nostri esperti hanno ideato un allenamento casalingo speciale pensato per tutti coloro che vogliono sentirsi bene col proprio corpo.

Oltre a mantenersi in ottima forma senza passare ore e ore in palestra e sul tapis roulant, con questo circuito vedremo come essere pronti alla prova costume senza sforzo . Infatti, basteranno meno di 30 minuti per ottenere il massimo dei risultati e modellare il proprio corpo. Con questo obiettivo si è pensato a 5 esercizi completi per allenare gambe, glutei, addome e fare cardio nello stesso tempo.

Nei nostri articoli dedicati al benessere del corpo e allo sport abbiamo spesso dimostrato che per essere in forma non è necessaria una palestra attrezzata. Infatti, anche senza attrezzi e col solo allenamento a corpo libero, si possono avere risultati straordinari. L’importante, però, è essere costanti e dedicare al circuito almeno 20 minuti al giorno o 30 minuti 3 volte a settimana.

Come essere pronti alla prova costume senza sforzo e cellulite e avere un fisico perfetto con 5 esercizi semplici e 20 minuti di allenamento

L’allenamento inizierà ogni volta con 1 minuto di riscaldamento a piacere tra corsetta, rotazione delle braccia in avanti e indietro, corsetta sul posto. Seguiranno 4 sessioni da 40 secondi di crunch addominale per un totale di 4 minuti. Ogni ripetizione di esercizio deve sempre avere 15 secondi di pausa. Seguono 4 ripetizioni di jumping jack, che è un esercizio completo che allena gambe, addome, glutei e braccia.

Il terzo esercizio consiste nel fare 3 ripetizioni da 20 crunch con mani tra le cosce. Questo svilupperà tutta la fascia muscolare dell’addome. Alterniamo questo esercizio con le stesse ripetizioni di crunch con mani ai talloni.

Il quarto esercizio comprende 4 minuti di piegamenti a terra (20 ripetizioni) con le ginocchia piegate, alternato a 20 ripetizioni di plank in movimento. L’ultima parte è dedicata a 4 minuti di burpee, che attiva spalle, schiena, glutei, braccia, cardio e core (busto). Inoltre, richiede velocità e precisione e può essere alternato a piccole fasi di corsetta sul posto. Finiamo con un esercizio di stretching rilassante a piacimento.

Approfondimento

Dimagrire e allenare il corpo con questo oggetto economico in una breve sessione al giorno e ritornare in forma