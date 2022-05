Quando si avvicina l’estate la voglia di stare all’aperto diventa sempre più grande. Approfittando di qualche weekend ci si sposta in luoghi tranquilli o in una delle tante città d’arte della nostra bella Italia. Trascorrere alcuni giorni sereni con la famiglia o in coppia è possibile in ogni mese dell’anno, eppure tra la primavera e l’estate si comincia a progettare una vacanza più lunga. Tra le mete preferite c’è il mare.

In Italia sono molte le destinazioni che offrono spiagge sabbiose e acque in cui tuffarsi in tranquillità. Il fascino di luoghi stranieri, però, è intramontabile. Senza spendere molti soldi per viaggi alle Maldive o alle Canarie, vicino alla nostra Penisola c’è un posto davvero incantevole. Chi sogna di fare una vacanza al mare rilassante, ma anche divertente e culturale, potrebbe scegliere un’isola davvero mitologica.

Il fascino e il mito di un’isola del Mediterraneo

Nella mitologia greca si narra che Zeus fu nascosto in una grotta per salvarlo dal padre Crono. Questi divorava tutti i figli perché gli predirono che uno di loro lo avrebbe spodestato. La grotta in cui trovò rifugio Zeus viene identificata con quella di Psychro nell’isola di Creta. In seguito, Zeus si innamorò di Europa e tra i loro figli il più famoso fu Minosse. A lui è legato il mito del Labirinto dov’era il Minotauro. Tra i siti archeologici, sull’isola c’è il palazzo di Cnosso e Gortyna. Soprattutto è da visitare il Museo di Heraklion. Qui è possibile ammirare il misterioso Disco di Festo risalente al II millennio a. C. con incisioni ancora da decifrare.

A poca distanza dall’Italia, quest’isola mitologica dal mare cristallino e una spiaggia da sogno Bandiera Blu regalerà una vacanza indimenticabile

Creta attrae particolarmente per il mare e le sue tante spiagge. Ce ne sono di piccole e poco conosciute mentre altre sono attrezzate con stabilimenti balneari e locali. Si possono praticare anche sport acquatici e si può partire con delle barche per fare immersioni. Tra le più belle c’è quella della cosiddetta Laguna di Balos. Questa zona di Creta rientra in una riserva naturale. L’acqua è limpida e la spiaggia richiama ogni anno tanti turisti in cerca di relax sotto il sole greco. Una spiaggia davvero spettacolare è quella di Afonissi, poiché la sabbia assume un colore rosa.

Tra le altre zone balneari dell’isola c’è Analipsi. Il nome deriverebbe dalla Chiesa dell’Assunzione che si trova nei pressi. La spiaggia è stata insignita della Bandiera Blu europea per le acque limpide e la sabbia fine. Poco frequentata, si trova nei pressi di Heraklion. Immancabile lo spettacolo del tramonto del sole nel suo mare. Sull’isolaa di Creta la notte si anima nei tanti locali dove mangiare e ballare.

A poca distanza dall’Italia, quest’isola greca, quindi, può essere una meta da considerare per una vacanza al mare indimenticabile.

Lettura consigliata

Indimenticabili queste 3 località per una vacanza al mare economica dove scoprire tesori sommersi, paesaggi mozzafiato e ottimo cibo