Grazie all’evoluzione della tecnologia nelle ricerche, la scienza ha dimostrato come corrette abitudini alimentari possano aiutare a prevenire gravi patologie. Ci sono degli alimenti che favoriscono l’insorgere di alcune malattie gravi, ma ci sono anche alimenti che aiutano a difenderci da gravi patologie. Può sembrare incredibile ma c’è una bevanda che molti consumano e che può aiutare a prevenire due delle patologie peggiori per l’uomo. Ebbene diabete di tipo 2 e Parkinson si combattono anche con questa bevanda secondo la scienza.

Gli alimenti che aiutano a prevenire comuni malattie

Una corretta alimentazione non aiuta a mantenere solamente il peso sotto controllo. Sicuramente mangiare bene e con moderazione porta a evitare il rischio dell’obesità con le malattie ad essa collegate. Ricordiamo che i soggetti obesi corrono il maggior rischio di manifestare problemi di diabete ma anche malattie cardiovascolari come ictus e infarto. Inoltre chi è obeso può andare incontro a malattie respiratorie come le apnee notturne.

Quindi mangiare con moderazione è importante ma anche la scelta di cibi specifici aiuta nella prevenzione. Per esempio una verdura tipica dell’autunno è considerata un superfood. Che cos’è un superfood? È un alimento in grado di fare molto bene all’organismo. Questa verdura è indicatissima per chi vuole fare un pasto nutritivo a bassissimo contenuto calorico. Infatti ogni 100 grammi contiene solamente 20 calorie. Parliamo specificatamente delle qualità di questo alimento nell’articolo: “Contro calorie, obesità e diabete questo è il super alimento da consumare in autunno”.

Diabete di tipo 2 e Parkinson si combattono anche con questa bevanda secondo la scienza

Ma gli alimenti che fanno bene alla salute e aiutano a prevenire malattie pericolose, sono numerosi. Non solo il cibo aiuta a difenderci da alcune patologie gravi, ma anche alcune bevande, come il caffè decaffeinato. Gli amanti del caffè ripiegano sulla miscela decaffeinata per evitare la caffeina. Ma non sanno che così facendo non solo evitano la caffeina ma assumo una serie di sostanze che combattono alcune gravi patologie.

Anzitutto occorre sapere che 100 grammi di caffè decaffeinato contengono solamente 9 calorie. Inoltre questa bevanda è ricca di sostanze importanti per il nostro organismo, in particolare magnesio, potassio, sodio e fosforo. Inoltre ha una forte presenza della vitamina B3.

Grazie alle sue proprietà nutritive, in particolare alla presenza dei flavonoidi, protegge il fegato dai possibili danni causati dai radicali liberi. Ma non solo. Sembra possa prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2 e rallentare la progressione del Parkinson.

Ovviamente se il cibo può aiutare nella prevenzione, non è sufficiente. L’insorgenza di gravi patologie si previene anche evitando abitudini quotidiane pericolose per la salute. Per esempio, diabete, cancro e patologie cardiache sono facilitate facendo questo per oltre 6 ore al giorno.

