Nell’alimentazione ci sono dei cibi che fanno malissimo alla salute. Questi sono chiamati i cibi spazzatura, junk food. Poi ci sono dei cibi che fanno benissimo alla salute perché contengono delle sostanze che aiutano a prevenire alcune gravi patologie. Alcuni di questi alimenti sono considerati superfood, ovvero prodotti alimentari che fanno molto bene all’essere umano. Come quello di cui parleremo in questo articolo, perché contro calorie, obesità e diabete questo è il super alimento da consumare in autunno.

Sappiamo quali sono i cibi che sono vietati per chi soffre di diabete e il cui consumo deve essere limitato per prevenire questa patologia. Probabilmente sono meno conosciuti gli alimenti che invece aiutano a tenere lontana questa grave patologia. Può essere interessante leggere questo articolo in cui si indica la migliore frutta con meno carboidrati consigliata contro glicemia alta e diabete. Ma anche alcune spezie sono delle potenti alleate contro il diabete. Per esempio questa straordinaria spezia combatte diabete, colesterolo e migliora le funzioni del cervello.

Contro calorie, obesità e diabete questo è il super alimento da consumare in autunno

Torniamo al nostro superfood. Questa verdura è tipica del periodo autunnale e le sue qualità nutritive sono notevoli. Questo alimento è perfetto per un pasto nutritivo ma con bassissime calorie. Infatti per 100 grammi ha solamente 20 kcal. Ecco perché è perfetto anche per chi soffre di obesità. Inoltre è ricco di antiossidanti e di antociani. Quest’ultima sostanze aiuta a prevenire il diabete di tipo 2. Stiamo parlando del cavolo cappuccio rosso.

Ma vediamo alcune idee per gustarsi questa verdura. Una soluzione semplice e molto veloce da preparare potrebbe essere quella di un’insalata di cavolo cappuccio con acciughe. Bastano 10 minuti per prepararla. Occorrono solamente del cavolo cappuccio, olio, aceto, pepe e ovviamente delle acciughe, tra l’altro ricche di omega 3.

Una alternativa sfiziosa all’insalata è la toscanissima panzanella. Sono delle fette di pane inumidite con acqua e insaporite con cipolle rosse, zucca, finocchi e olive. Il tutto condito con olio di alta qualità. Ovviamente il cavolo cappuccio rosso è il re di questo piatto.

Ma chi cerca qualcosa di piu sostanzioso, può puntare su un hamburger ma di cavolo rosso. Farlo è semplicissimo e servono solamente del cavolo rosso, un uovo, del formaggio grana da grattugiare e del prezzemolo. Oltre ai soliti condimenti, come olio extravergine, pepe e sale.

Un’alternativa più complicata ma di effetto

Tutte queste ricette, a base di cavolo rosso, sono semplici e veloci da preparare, ma ci si può sbizzarrire anche con piatti molto più complicati e che richiedono tempo. Per esempio i ravioli cinesi al vapore ripieni di carne e cavolo cappuccio. Tutte queste ricette possono essere agevolmente trovate sul web cercando su un motore di ricerca.

Quello che è importante è sfruttare l’autunno per non fare mancare mai sulle nostre tavole il cavolo cappuccio rosso. Questo alimento è un superfood ed è un toccasana per la nostra salute.

