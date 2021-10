Chi ha dei bambini o dei nipoti sa benissimo che convincerli a mangiare le verdure può diventare una vera impresa. Spesso proviamo a friggerle per “nascondere” il sapore oppure ci arrendiamo e optiamo per altri alimenti decisamente meno salutari. Ma da oggi non sarà più così. Noi di ProiezionidiBorsa siamo grandi amanti della cucina sana e stiamo per presentare una ricetta a base di verdure davvero unica. E ci sono pochissime calorie e un concentrato di fibre in questo straordinario primo piatto assolutamente da provare. Basteranno pochi ingredienti e 4 delle nostre verdure preferite per prepararlo. Ma probabilmente riusciremo a convincere anche i palati più difficili.

Pochissime calorie e un concentrato di fibre in questo straordinario primo piatto assolutamente da provare

Il piatto di cui stiamo per svelare la ricetta è il riso di Konjac con le verdure. Il Konjac è un tubero asiatico da cui si ricavano due alimenti: una gelatina e una pasta (o un riso) con pochissime calorie. Oggi parleremo proprio del riso che potremo acquistare tranquillamente online o nei negozi etnici specializzati. Per preparare due porzioni di riso Konjac con verdure ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

1 cucchiaio di paprica dolce;

1 cucchiaio di prezzemolo;

250 grammi di riso Konjac;

1 etto di fagiolini;

1 etto di peperoni;

olio, sale, pepe per condire;

1 etto di zucchine;

1 etto di pastinaca;

Una ricetta decisamente povera di calorie. 100 grammi di fagiolini ne apportano circa 31. I peperoni 25, le zucchine 15 e la pastinaca 75. Ma allo stesso tempo una ricetta ricca di fibre di origine vegetale utilissime per la salute.

Come preparare il riso di Konjac con le verdure

La prima e più importante operazione sarà quella di lavare e pulire le verdure. Prendiamo fagiolini, peperoni, zucchine e pastinaca, passiamole sotto acqua corrente per rimuovere terra e sporco, e togliamo semi e filamenti interni.

Completata l’operazione dovremo tagliare le verdure a dadini o a cubetti, e metterle a rosolare in una padella con l’olio. Qualche minuto a fiamma vivace e poi potremmo aggiungere anche la paprica e regolare il sapore con sale e pepe. A questo punto abbassiamo l’intensità della fiamma, copriamo la padella e lasciamo cuocere per 10 minuti.

Mentre aspettiamo portiamo a ebollizione l’acqua in un pentolino e mettiamo dentro il riso. In un paio di minuti dovrebbe essere pronto.

Non ci resta che scolare il riso, aggiungerlo alla padella con le verdure, e amalgamare per qualche minuto. Una spruzzata di prezzemolo e possiamo portare subito in tavola.

Approfondimento

Ecco le straordinarie polpette perfette per fare scorta di omega 3 e proteggere il fegato