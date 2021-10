Da alcuni anni i pancakes sono entrati nel menu di colazione di moltissimi italiani. Facili da preparare e da conservare, queste frittatine si prestano a ricette dolci e salate, e regalano gioie a grandi e piccini. Ma come ogni ricetta semplice nascondono insidie che spesso sottovalutiamo e che ci fanno perdere tempo e denaro. Ad esempio questi 5 comunissimi errori rendono i nostri pancakes immangiabili ma possiamo rimediare facilmente. Scopriamo quali sono e i trucchetti per evitare gli sbagli più banali. E dopo aver letto questo articolo i pancakes potrebbero non avere più segreti per noi.

Questi 5 comunissimi errori rendono i nostri pancakes immangiabili ma possiamo rimediare facilmente

Il primo errore che spesso commettiamo è quello di affidarci a preparati pronti o a miscele confezionate. È decisamente uno spreco. Anche se acquistiamo un prodotto già pronto, ci serviranno comunque le uova per cucinarlo. Tanto vale optare per il fai da te e prepararci l’impasto direttamente in casa con prodotti di cui conosciamo la provenienza.

Un altro sbaglio molto frequente riguarda il tempo di preparazione e cottura. La miscela per i pancakes ha bisogno di riposare per almeno 30 minuti. Solo così la farina si idraterà e gli eventuali grumi presenti si scioglieranno. Mai preparare la pastella e cuocerla in tempo reale. Rischiamo di rovinare il piatto. In più i pancakes hanno un altro vantaggio: resistono in frigo per qualche giorno. Quindi possiamo anche prepararli con largo anticipo.

Attenzione anche alla scelta della padella. Per evitare di far incollare i pancakes e distruggerli è fondamentale usarne una antiaderente. Meglio se abbastanza grande per mettere al fuoco più pancakes insieme.

Come tenerli caldi e come dargli il loro gusto speciale

Spesso capita che i primi pancakes preparati si siano raffreddati prima di finire l’impasto a disposizione. Saranno buoni lo stesso ma perderanno moltissima della loro magia. Rimediare a questo errore è facilissimo. Prendiamo spunto dai film americani e creiamo la nostra pila di pancakes. Così riusciremo a mantenere il calore anche di quelli più in basso.

Come abbiamo detto in precedenza queste frittatine si prestano a moltissime varianti e ricette. Ma se vogliamo provare il gusto originale dei pancakes non possiamo prescindere dal burro. In fase di preparazione dell’impasto ci aiuterà a non farli incollare in padella. Aggiungendolo prima di mangiarli esalterà il sapore di guarnizioni tipiche come la marmellata e lo sciroppo d’acero.

