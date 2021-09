L’uomo a volte adotta delle abitudini che se portate all’eccesso possono nuocere gravemente alla salute. Sono comportamenti alle volte inevitabili, a volte inconsci, a volte cercati. Per esempio sappiamo tutti che il fumo potrebbe portare a gravi malattie. Ma nessuno immaginerebbe mai che diabete, cancro e patologie cardiache sono facilitate facendo questo per oltre 6 ore al giorno.

Alcune abitudini quotidiane che possono indurre gravi malattie

Molte gravi patologie derivano dall’adottare abitudini necessarie ma che possono creare problemi se ne abusiamo. Per esempio il cibo. Mangiare è una funzione vitale ma abbuffarsi di cibo e consumare alimenti spazzatura, porta all’obesità con le note gravi conseguenze per la salute. Un’altra abitudine che tutti abbiamo è quella di parlare al telefono. Parlare allo smartphone per più di 17 minuti al giorno per 10 anni aumenta il rischio di tumore al cervello del 60%. Si possono approfondire i risultati di questo studio nell’articolo Basta fare questo 17 minuti al giorno per aumentare i rischi di tumore.

Un’altra attività legata al mangiare e che tutti facciamo regolarmente, può favorire l’insorgere di gravi patologie. Quasi tutti consumiamo cibo contenuto nei contenitori di plastica. Sembrerà incredibile ma le sostanze chimiche di molti contenitori di cibo provocano cancro, diabete e disturbi neurologici. L’Endocrine Society e l‘International Pollutants Elimination Network hanno condotto una ricerca in questo senso e i risultati sono sconcertanti.

Diabete, cancro e patologie cardiache sono facilitate facendo questo per oltre 6 ore al giorno

Altrettanto sconcertante sarà sapere che un comportamento che tutti adottiamo può portare gravi malattie se fatto continuativamente per oltre sei ore al giorno. Le conseguenze di questo comportamento possono essere diabete di tipo 2, rischio di sviluppare un cancro al colon o ai polmoni e di soffrire di patologie cardiache. Chi sta seduto per più di sei ore al giorno aumenta il rischio di incorrere in queste malattie. L’allarme è stato lanciato da un recente studio realizzato dalla Queen’s University e dalla Ulster University di Belfast. Già un’altra importante ricerca del 2017 aveva messo l’accento sul problema di stare seduti troppo a lungo durante il giorno. L’avevano condotta i ricercatori della Columbia University Medical Center ed è stata pubblicato sugli Annals of Internal Medicine.

Come poter prevenire questo problema? Chi sta a sedere per molte ore dovrebbe alzarsi e fare due passi almeno ogni ora. Un altro suggerimento è di evitare di fare seduti attività che si possono fare stando in piedi. Per esempio le aziende potrebbero organizzare delle riunioni in questo modo. Questa è un’abitudine che è tipica delle società giapponesi. Molte aziende di questo Paese fanno tenere al mattino riunioni di 10 minuti in piedi.

Di contro, i ricercatori ci dicono che fare palestra alla fine della giornata non ha nessun effetto di prevenzione. Chi sta seduto per 6 ore di fila e poi alla sera fa attività fisica, non abbassa il rischio di queste gravi patologie.

