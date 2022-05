I dolci sono la vera croce e delizia di chi vuole mantenere la linea. Ci sono pochi cibi che ci danno così tanta soddisfazione e che ci mettono di buon umore. Ma allo stesso tempo possono rappresentare una minaccia per chi in questi giorni si sta impegnando per la prova costume. Niente paura. Il trucco per non rinunciare al dessert è quello di scegliere la ricetta giusta, come una leggerissima crema alle fragole. E quella che stiamo per presentare ha un pieno di vitamine e un aroma davvero incredibile. In più, potremo prepararlo in un quarto d’ora senza nemmeno accendere il forno.

Un dolce che spopolerà in primavera

Il sandwich con yogurt e mirtilli è il dolce che potrebbe farci cambiare idea sull’utilità dei dessert per la salute. Gli ingredienti principali per prepararlo sono infatti lo yogurt bianco magro e i mirtilli neri. Il primo è particolarmente indicato per fare scorta di potassio e calcio utili a ridurre il rischio di ipertensione.

I mirtilli neri, invece, sono un frutto dalle proprietà uniche nel loro genere. Contengono Vitamina A, Vitamina C e Vitamina K. Ovvero 3 dei migliori antiossidanti naturali esistenti. In più hanno un bassissimo indice glicemico e recenti studi sembrano confermare che il loro consumo potrebbe avere effetti benefici su cervello e memoria.

Gli unici che dovrebbero consumarli con attenzione sono coloro che soffrono di diabete. I mirtilli potrebbero infatti alterare il funzionamento dei medicinali spesso prescritti nelle cure.

Per preparare il nostro profumatissimo sandwich avremo bisogno di:

una formella di Weetabix ai cereali;

130 grammi di crema di yogurt bianco magro;

1 etto di mirtilli neri;

20 grammi di granella di pistacchi;

2 cucchiaini di sciroppo d’acero, condimento che possiamo incredibilmente usare anche per insaporire la carne.

Un pieno di vitamine e un aroma che toglie il fiato in questo freschissimo dolce pronto in 15 minuti senza forno

Laviamo e asciughiamo i nostri mirtilli. Completata l’operazione. prendiamo una padella e versiamo dentro un cucchiaino di sciroppo d’acero. Aggiungiamo i mirtilli e cuociamo a fuoco lento per qualche minuto fino a ottenere una specie di purea.

Facciamo raffreddare e poi procediamo con l’allestimento del dolce. Prendiamo un piatto e appoggiamo metà formella di Weetabix. Con l’aiuto di un coppapasta coliamo sopra la formella la purea di mirtilli e lo yogurt.

Aggiungiamo anche il secondo cucchiaino di sciroppo d’acero e chiudiamo il sandwich con l’altra metà della formella.

Facciamo riposare qualche ora in frigo e serviamo dopo aver decorato con la granella di pistacchi.

Lettura consigliata

Servono solo 4 mele per preparare questo dolce morbidissimo pronto in 15 minuti che si fa senza forno e che farà impazzire grandi e piccini