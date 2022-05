Una casa è sicuramente un luogo sicuro in cui creare ricordi incredibili nel corso della nostra vita. Possedere un immobile è certamente il sogno di tantissime persone. Ma alcuni trovano spesso difficoltà a causa dei prezzi che, alcune volte, possono non essere favorevoli. In questo caso, però, si potrebbe pensare all’iniziativa delle “case a 1 euro”, progetto che va avanti da più di un anno e che ha coinvolto diverse regioni italiane.

L’iniziativa ha trovato ampio seguito e sono diversi i piccoli borghi che hanno aderito. Tra questi, ricordiamo per esempio Borgomezzavalle, splendido angolo in Piemonte in cui si potrebbe trovare il proprio posto. O ancora, nella lista ritroviamo anche il magnifico Pignone, che affaccia sulle Cinque Terre e che sicuramente potrebbe attirare l’attenzione di molti di noi.

Pettineo

Tra i meravigliosi luoghi che hanno aderito all’iniziativa di riqualificazione troviamo anche Pettineo, in provincia di Messina. Dunque, si avrebbe l’opportunità di vivere nella splendida Sicilia grazie al progetto delle case a 1 euro. Pettineo ha aderito lo scorso anno per ripopolare il luogo vendendo a basso costo case che al momento non sono utilizzate e che, invece, potrebbero essere recuperate e riportate all’originale bellezza. In questo luogo, le case a 1 euro sono accessibili per giovani coppie o famiglie che presentino difficoltà economiche o per singoli. E ancora, per coloro che vogliono una seconda casa proprio in Sicilia, per dei locali o per aprire delle attività turistiche.

Case che costano come un caffè in questo gioiello mozzafiato in Italia con immobili in vendita solo a 1 euro

I requisiti per poter accedere al progetto si trovano in modo dettagliato sul sito ufficiale del Comune di Pettineo. In questo caso, avremo anche l’opportunità di consultare il modulo da inviare al Comune, dove sarà sottolineato l’interesse per la partecipazione all’iniziativa appena spiegata. L’acquirente, poi, dovrà occuparsi del restauro e della riqualificazione della casa che gli verrà assegnata qualora il Comune di Pettineo lo riterrà idoneo.

Ora comunque sappiamo che si possono trovare, grazie al progetto, delle case che costano come un caffè in questo angolo paradisiaco siciliano. Il progetto, come comunicato dal Comune, dovrebbe avere durata complessiva di 3 anni. La selezione avverrà secondo diversi criteri, tra cui una “gerarchia” cronologica in base al momento in cui sono state inviate le domande. Sicuramente, per coloro che vogliono cambiare aria e stile di vita, potrebbe essere un’ottima opportunità e, in particolar modo, una sfida interessante e affascinante.

