Tra i dolci più apprezzati da grandi e piccini, che siano allo stesso tempo anche semplici da preparare, ci sono i biscotti.

Sono infatti un concentrato di bontà e dolcezza, e potrebbero essere anche leggeri, se solo riuscissimo a rinunciare a determinati ingredienti. Nella ricetta di oggi, ad esempio, vedremo come realizzare dei biscotti davvero particolari, senza utilizzare il burro. Infatti basterà soltanto ricreare una pasta frolla più leggera, utilizzando semplicemente l’olio di semi. Vediamo come fare.

Ingredienti principali

80 ml di olio di semi;

300 g di farina 00;

100 g di zucchero semolato;

1 uovo intero;

1 tuorlo;

mezzo cucchiaino di lievito per dolci;

scorza di limone;

un pizzico di sale.

Per la decorazione finale, invece, basterà procurarsi:

100 g di cioccolato fondente;

confettini colorati.

Davvero strepitosi questi biscotti senza burro, perfetti da inzuppare nel latte a colazione o da gustare a merenda anche con il caffè

Per realizzare la nostra pasta frolla all’olio inseriamo innanzitutto l’uovo intero e il tuorlo all’interno di una ciotola. In questo caso possiamo conservare l’albume avanzato e riutilizzarlo in altre ricette antispreco. Dopo di che uniamo la scorza del limone grattugiata e l’olio di semi e iniziamo a mescolare con una frusta. A questo punto aggiungiamo lo zucchero semolato e continuiamo a rimestare il composto.

Dopo questo passaggio, versiamo poco per volta la farina setacciata, mescolando energicamente tra un’aggiunta e l’altra. Alla fine dovremmo ottenere un impasto grezzo, che possiamo finire di lavorare su un piano per dare vita a un panetto liscio e omogeneo.

Ora non ci resta che stendere l’impasto con un mattarello e, utilizzando degli appositi tagliabiscotti, ricavare le forme desiderate. Dato che siamo ufficialmente entrati nella settimana di Pasqua, sarebbe carino scegliere delle forme che rimandino a questa festività. In questo passaggio possiamo richiedere l’aiuto dei figli o dei nipoti per renderli partecipi e farli divertire. Man mano che i biscotti saranno pronti, disponiamoli su una teglia rivestita con carta forno, che andremo a infornare a 180 gradi per 15 minuti. Nel frattempo possiamo sciogliere in un pentolino il cioccolato fondente. Una volta pronti i biscotti, lasciamoli raffreddare per qualche minuto e poi intingiamoli nel cioccolato solo per una piccola parte. Aggiungiamo quindi i confettini colorati per dare un tocco di allegria e dolcezza in più e siamo pronti per servirli. Saranno davvero strepitosi questi biscotti senza burro da preparare durante le feste di Pasqua.

Lettura consigliata

Molti mangiano la carne d’agnello a Pasqua, senza sapere che sarebbe sconsigliata per chi ha queste patologie