Ci chiediamo spesso come sostituire alcuni ingredienti che ci sembrano sempre indispensabili in cucina. Per la salute del nostro cuore, ma non solo, abbiamo cercato di limitare le dosi di caffè al mattino, magari sostituendolo con questo prodotto. Oppure, per evitare picchi di colesterolo, anche il sale nei primi è stato sostituito da un ingrediente completamente naturale come questo. Ma comunque alcune cose ci sembrano davvero impossibili da eliminare. Pensiamo ad esempio alla carta forno, ideale per ogni piatto, impedisce le incrostazioni di sporco e grasso e i nostri piatti sembra quasi non si brucino grazie a lei. Ma siamo davvero così sicuri che non si possa facilmente sostituire?

Alcune soluzioni con ingredienti naturali

Per le preparazioni in forno possiamo anche utilizzare degli ingredienti, che tutti noi abbiamo in cucina, come facilissimi sostituti ai fogli antiaderenti. Pensiamo all’olio o al pan grattato. Sono tutti ottimi per la cottura di primi, secondi o contorni deliziosi. Insaporiscono e allo stesso tempo impediscono che il tutto si attacchi alla pentola. E per i dolci? Facile! Burro e farina sono l’ottima risposta per ogni nostra torta, bignè, crema e chi più ne ha più ne metta. Ma capita, spesso, che questi ingredienti non bastino. Se non abbiamo il forno giusto, con le temperature giuste e la posizione perfetta le cose continueranno a bruciarsi e la teglia del forno continuerà a dover essere scrostata ad ogni pranzo o cena. Come fare allora?

Ecco come sostituire la carta forno in cucina usando non solo olio, burro o farina ma anche questo oggetto davvero rivoluzionario

Tra le influencer di tutto il Mondo sta spopolando un nuovo modo di sostituire per sempre la carta forno. Oltre al loro design super carino e alla loro funzione comunque antiaderente, questi oggetti stanno diventando sempre più richiesti e ricercati. Stiamo parlando del tappetino in silicone a fibra di vetro. Sopporta anche le altissime temperature come 180-200 gradi, è un buon isolante ed anche molto resistente. È fatto apposta per evitare che il cibo si incrosti o si attacchi. Il tappetino, al contrario della carta, è flessibile, pratico, ma soprattutto economico. Con poco più di 5 euro potremmo acquistarne uno in qualsiasi negozio per la casa e averlo sempre a portata di mano. La loro durata è lunghissima e, rispetto ad una carta forno che andrà buttata ad ogni utilizzo, questo ci permetterà di affrontare la spesa una e una sola volta.

Inoltre, ciò che garantisce ottimi risultati durante la cottura è il fatto che è microforato. Questo fa sì che sia un ottimo conduttore sia a basse che ad alte temperature, favorendo la circolazione del calore omogenea e costante su tutta la pietanza. Si lava facilmente in un batter d’occhio con acqua e sapone, oppure direttamente in lavastoviglie. È un’ottima soluzione sia per i dolci che per i salati. Ecco, quindi, tutti i modi per sostituire facilmente la carta forno in cucina, senza sprechi e per un consumo più consapevole.

