Spesso può capitare che, nel realizzare delle ricette, possano avanzare degli albumi di cui non sappiamo che farcene. Tante volte finiscono nella pattumiera e questo, oltre ad essere un vero e proprio peccato, è anche un ignobile spreco alimentare.

In realtà, con gli albumi avanzati si possono realizzare tantissimi piatti, oppure possono diventare ingredienti segreti di svariate ricette. In questo articolo, vedremo alcuni trucchetti per riutilizzare al meglio questa parte dell’uovo che troppo spesso sottovalutiamo.

Non solo meringhe e frittate, ecco come riutilizzare gli albumi avanzati in queste semplici e veloci ricette

Come ben sappiamo, in alcuni casi, gli albumi possono anche sostituire le uova intere, rendendo le preparazioni più leggere. Possiamo infatti realizzare torte, frittate, panature, biscotti e chi più ne ha, più ne metta. Tra poco, però, scopriremo come riutilizzare al meglio gli albumi per dare vita a questi 2 semplici dolcetti davvero super golosi.

Partiamo innanzitutto dai deliziosi baci di dama. Per prepararli, dobbiamo prima realizzare la pasta frolla, inserendo in una planetaria 250 grammi di burro e 250 grammi di zucchero.

Dopo qualche giro a bassa velocità, aggiungiamo 250 grammi di farina di mandorle e continuiamo a mescolare. Dopo di che aggiungiamo un albume insieme ad un pizzico di sale. Quando la massa sarà amalgamata, aggiungiamo 250 grammi di farina 00 setacciata e continuiamo a mescolare.

Una volta pronto l’impasto, trasferiamolo su una spianatoia con un po’ di farina e compattiamolo. Fatto ciò, avvolgiamolo con la pellicola e facciamolo riposare in frigo per 2 o 3 ore.

Trascorso il tempo necessario, stendiamo l’impasto con un mattarello fino ad uno spessore di un centimetro. Tagliamo verticalmente e poi orizzontalmente delle strisce, fino ad ottenere tanti quadratini. Da questi ricaviamo delle polpettine che andremo ad infornare a 180 gradi per circa 12 o 13 minuti.

Croccanti fuori e morbide dentro

Oltre ai baci di dama, con gli albumi possiamo realizzare anche delle gustosissime paste di mandorle (o paste secche). Per prepararle, non bisogna fare altro che frullare in un mixer 200 grammi di mandorle pelate e 200 grammi di zucchero. Dopo di che, aggiungiamo 2 albumi e mezzo cucchiaino di aroma di mandorle. Frulliamo nuovamente e, una volta pronto, trasferiamo il morbido impasto in una sac à poche.

A questo punto, rivestiamo una teglia con della carta forno ed iniziamo a spremere l’impasto formando dei mucchietti. Adorniamoli con ciliegie candite, mandorle o chicchi di caffè ed inseriamo la teglia in frigorifero per almeno 7 ore. Trascorso il tempo necessario, inforniamo a 180 gradi per 15 minuti, facendo attenzione a non bruciarli. Quindi, non solo meringhe e frittate, ecco come riutilizzare gli albumi avanzati in queste semplici e veloci ricette.