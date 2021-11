Il burro è un ingrediente molto utilizzato in cucina, sia nella preparazione di ricette dolci che di quelle salate.

Tuttavia, non è un alimento proprio leggero perché, come riporta anche l’Istituto Humanitas, il burro è una fonte di grassi. Fra questi, i più abbondanti sono quelli saturi che sono noti per promuovere l’aumento del colesterolo cattivo nel sangue.

L’assunzione eccessiva del burro potrebbe quindi condurre ad un incremento del rischio di sviluppare patologie cardiovascolari.

È per questi motivi che sempre più persone decidono di ridurne l’utilizzo nelle ricette, preferendo delle alternative più salutari.

A che serve il burro nei dolci quando possiamo sostituirlo con questi ingredienti più salutari?

Anche se rimpiazzare il gusto del burro è quasi impossibile, sostituirlo dal punto di vista della funzionalità è molto semplice.

Uno degli ingredienti più utilizzati al posto del burro è lo yogurt. Grazie alla sua consistenza cremosa, questo alimento rende i dolci non solo più leggeri e digeribili, ma anche più soffici.

Dal momento che funge anche da lievito per dolci, è l’ideale per torte come plumcake, che abbiamo già realizzato in una versione autunnale.

Si può scegliere tra lo yogurt bianco, quello greco o di soia, oppure ai gusti più adatti alla ricetta che vogliamo preparare.

Un altro sostituto del burro potrebbe essere anche la crema di sesamo, o anche detta tahin. Questa salsa, molto diffusa in Medio Oriente, viene principalmente utilizzata all’interno di ricette salate, come l’hummus di ceci. Tuttavia, non tutti sanno che può essere utilizzata anche nei dolci, soprattutto nei biscotti, dando a questi ultimi un sapore tostato ed intenso.

Il terzo ingrediente che può sostituire benissimo il burro è ovviamente l’olio. Quello extra vergine di oliva è uno dei più utilizzati, ma, poiché ha un sapore più deciso, bisogna un po’ calibrare le dosi.

Infatti, per ogni 100 grammi di burro si può fare la sostituzione con 60 grammi di olio EVO.

Per un gusto più neutro e più delicato, si può utilizzare l’olio di semi, che è perfetto anche per le ricette dolci. Anche qui, le proporzioni devono variare e bisogna sostituire 100 grammi di burro con 80 grammi di olio di semi. Quindi, a che serve il burro nei dolci quando possiamo sostituirlo con questi ingredienti più salutari? Con tutte queste alternative, infatti, se ne può benissimo fare a meno, o, quantomeno, ridurne un consumo esagerato.

Un’alternativa finale

Un ultimo ingrediente che può sostituire divinamente il burro è il cosiddetto burro di arachidi. Non adatto per torte soffici, questo ingrediente è ottimo per tutte le altre preparazioni, tra cui i biscotti.

Ha una consistenza densa e quindi prima di mescolarlo insieme agli ingredienti è preferibile scaldarlo a bagnomaria.