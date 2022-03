Quando giunge la sera non si vede l’ora di indossare le pantofole e mettersi comodi sul divano. Un momento che dà inizio al meritato relax dopo una giornata di impegni.

Per completare il quadro alla perfezione cercheremo qualcosa da vederci in TV. Il più delle volte non troviamo nulla che ci soddisfi o perdiamo così tanto tempo nella ricerca da stancarcene. Meglio dunque arrivare con le idee chiare davanti allo schermo, magari lanciandosi su una serie tv che possa intrattenerci per diverse serate.

Avremo l’imbarazzo della scelta, date le tante piattaforme esistenti. Potremmo sfruttare una nuova piattaforma gratuita o gettarci su Sky con una serie italiana dal successo internazionale. Mentre è da vedere assolutamente su Netflix questa serie TV davvero appassionante.

Vecchi incontri

Quasi tutti gli amanti di serie TV sono d’accordo nel collocare sul podio una serie in particolare: Breaking Bad, ideata da Vince Gilligan. La stessa narra le vicende di un professore di chimica che, scopertosi malato di cancro, decide di dare una svolta alla propria vita. Infatti, per mettere da parte un po’ di soldi per la sua famiglia, decide di cominciare a produrre metanfetamina.

Tante le intricate vicende che lo vedranno protagonista e tanti anche i personaggi che vi partecipano. L’universo umano di Breaking Bad è davvero indimenticabile. Chi non l’avesse ancora vista sarà meglio che corra ai ripari, chi invece l’ha amata può calarsi nuovamente in quel mondo da un’altra prospettiva.

Da vedere assolutamente su Netflix questa serie TV che racconta una rocambolesca scalata sociale che ci inchioderà allo schermo

Sempre la mente di Vince Gilligan, infatti, ha partorito un intrigante spin off di Breaking Bad. Questo potrebbe appagare molte delle nostre curiosità. La serie si chiama Better call Saul e ha come protagonista Saul Goodman, l’intraprendente avvocato di Walter White.

Nello spin off non è ancora il famoso avvocato disposto a scendere a patti con la legalità, ma un giovane in canna che cerca di tracciare la sua strada. Un personaggio ben diverso da quello che abbiamo conosciuto e che utilizza il proprio nome di battesimo, Jimmy. Ancora una volta si adotta un’ottica fortemente introspettiva che evidenzia i vari cambiamenti che si manifestano in un personaggio.

A caratterizzare l’esistenza di Jimmy i numerosi contrasti con il fratello Chuck, avvocato affermato e noto, al contrario di lui. Il protagonista però si mostra comunque di buon cuore e sembra avere ancora spazio per i buoni principi nonché per l’amore. Ma si sa, la scalata verso il successo non è sempre facile e soprattutto non sempre procede dritta. Jimmy pian piano comincerà a mostrare il suo esuberante ingegno, che lo porterà a diventare il noto Saul Goodman. Better Call Saul è una serie appassionante e ricca di colpi di scena, estremamente accurata. Riesce tranquillamente a tenere testa a Breaking Bad. Oltre a Saul, potremo rincontrarvi anche altri personaggi della serie precedente e sarà un po’ come ritrovarsi con vecchi amici.

