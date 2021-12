Vi sono dei momenti in cui abbiamo solo voglia di stare in casa in totale relax, tanto più durante la stagione fredda.

Se da un lato non vi è alcuna volontà di uscire, dall’altro la noia potrebbe impossessarsi di noi e del nostro tempo libero. La conseguenza sarebbe non aver goduto realmente di quelle ore e crearci profonda frustrazione.

Fortunatamente esistono passatempi piacevoli e che allo stesso tempo non ci richiedono di uscire dal nostro stato di pigrizia.

Una buona soluzione potrebbe essere calarsi in una coinvolgente lettura, come questo libro che ha incantato generazioni di lettori. O, ancora, possiamo vedere qualcosa in tv.

Da vedere e rivedere per ridere a crepapelle questa commedia grottesca, film capolavoro del cinema italiano

Scegliere cosa guardare in televisione a volte è talmente complicato da impiegare tutto il tempo a disposizione. Sarà meglio dunque arrivare con le idee chiare.

Se siamo patiti di serie, ideale è una serie di produzione italiana che ha ottenuto un successo internazionale e giunta all’ultima stagione.

Qualora invece prediligessimo un film, il cinema d’autore italiano potrebbe donarci particolari soddisfazioni. Vi sono infatti delle vere e proprie chicche da guardare da soli o in compagnia per trascorrere dei momenti di piacere puro.

È il caso dell’esilarante e amato film del 1992, Parenti serpenti, del noto regista Mario Monicelli.

Parenti serpenti

Parenti serpenti è una miscela di comicità e drammaticità che non di rado assume toni grotteschi. È un ritratto senza filtri della famiglia e soprattutto dell’ipocrisia e dell’egoismo che aleggiano spesso dietro l’apparenza.

Al centro della trama, 4 figli ormai sposati che tornano nella casa degli anziani genitori per trascorrere le feste. A narrare con sguardo incantato è un bambino, nipote dei due vecchietti e contento di andare dai nonni.

La visione lascia trapelare tutta la serenità e la pace di questa gioiosa circostanza e sembra proiettarci realmente all’interno della scena.

I personaggi sono estremamente caratterizzati e diversificati, colti con vivido realismo nelle proprie azioni e discorsi. Personaggi che rappresentano l’italiano medio, assorbito da luoghi comuni, pettegolezzi e discorsi qualunquisti.

L’aria gioiosa e di amore che si respira tra la famiglia riunitasi ben presto però comincia a dissolversi. Ciò accade quando l’anziana madre esprime ai figli il desiderio di trascorrere il resto della vecchiaia, insieme al marito, con uno di loro. Dovranno essere gli stessi a scegliere chi dovrà occuparsene, che risulterà anche intestatario della casa paterna.

Gli interessi in ballo e l’egoismo tireranno fuori il peggio da ogni figlio, in un crescendo di conflitti e di rivelazioni.

Da vedere e rivedere per ridere a crepapelle questa commedia grottesca, film capolavoro del cinema italiano. Uno di quei film che non stancano mai, dove oltre alla suspense vi è una sottile e perspicace ironia. Un’ironia che lo rende un vero spasso ma che allo stesso tempo conduce ad amare osservazioni.

