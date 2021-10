Le serie tv da qualche anno a questa parte stanno a dir poco spopolando. Talvolta le loro puntate sono così appassionanti da non riuscire a staccarsene.

Non solo fungono da svago, ma arrivano a farci propriamente compagnia. Due aspetti ancor più apprezzati ora che con l’autunno passeremo molte più serate in casa.

Mettersi al calduccio davanti alla tv a guardare le proprie serie preferite davvero non ha prezzo.

Tanto più considerando il vasto assortimento che avremo a disposizione.

Finalmente arriva su Sky l’ultima stagione di questa straordinaria serie di successo internazionale che ci inchioderà al divano

Al di là dei gusti personali, vi sono alcune serie che indubbiamente incontrano un largo favore di pubblico quasi incontrastato. Tra queste abbiamo già parlato di The Crown e degli elementi che l’hanno resa una serie di successo che ha spopolato su Netflix.

Indubbiamente vi rientra anche una serie italiana che ha appassionato milioni di telespettatori. Non solo in Italia, ma anche all’estero. A tal punto che il New York Times l’ha inserita al quinto posto nelle serie migliori del decennio.

Una serie tv realistica e spesso cruenta, tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Esattamente, stiamo parlando proprio di Gomorra.

Estremamente accurata, si basa su una trama solo in parte fittizia. Seppur inventati personaggi e vicende si ispirano in generale a fatti reali.

Il grande merito è quello di aver mostrato la Camorra da vicino e nelle sue sfaccettature più oscure. Servendosi di personaggi dalle tinte chiaroscure e dotate di grande introspezione psicologica. Interpretati in più da un cast rivelatosi davvero stellare ed estremamente espressivo.

I colpi di scena non vi mancano mai, prevedere gli accadimenti infatti solitamente risulta particolarmente difficile.

Gomorra è un ritratto vivido e a tratti spietato di una realtà molto spesso ignorata. Una narrazione avvincente e senza filtri rassicuranti.

Una data da segnare sul calendario

Dopo le prime quattro stagioni siamo quasi alla resa finale dei conti. A mitigare l’attesa, due anni fa l’uscita nelle sale del film L’immortale, con protagonista l’insostituibile Ciro Di Marzio.

Una visione che in realtà ha aumentato la trepidazione e che fa sperare i molti fan in un ritorno del personaggio. Il che aggiungerebbe ulteriore intrigo e suspense alla trama già di per sé carica.

Protagonisti sicuramente saranno Genny Savastano, presente dalle prime puntate, e un personaggio di punta delle ultime, Sangue Blu. Non si può far a meno di domandarsi come si muoverà questa malavitosa rete del potere e chi dei due avrà la meglio sull’altro.

L’attesa è davvero tanta, ma fortunatamente manca poco. La nostra trepidazione avrà appagamento infatti quest’autunno. La quinta stagione uscirà il 19 novembre. Finalmente arriva su Sky l’ultima stagione di questa straordinaria serie di successo internazionale che ci inchioderà al divano. Sarà possibile vederla anche su Now TV.

Le aspettative sono alte e ci si attende un finale di stagione esplosivo, di cui godere puntata dopo puntata nelle serate autunnali.

