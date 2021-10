Tanti ignorerebbero di poter vedere gratis queste inedite serie TV su una nuovissima piattaforma streaming

Negli ultimi anni un particolare gradimento di pubblico hanno acquisito le serie TV. Trame avvincenti e tante puntate, un mix perfetto in grado di incollarci alla tv per giorni.

Abbiamo visto già ad esempio gli elementi che hanno reso The Crown una serie di successo e che ha spopolato.

Un’offerta quella delle serie TV che diviene giorno dopo giorno sempre più varia e adatta a un pubblico diversificato. Sicuramente in questo hanno contribuito soprattutto i vari servizi streaming dedicati alle serie sviluppatisi negli ultimi tempi, ai quali se ne aggiunge uno completamente nuovo.

Tutti siamo sempre alla perenne ricerca di nuove serie TV che possano catturarci e intrattenerci. Da pochissimo tempo ha fatto la sua comparsa una nuova piattaforma streaming dedicata che si chiama Serially, un progetto totalmente italiano. Nasce infatti dai due imprenditori Alessandro Mandelli e Massimo Vimini.

Il catalogo della piattaforma includerebbe 13 titoli di produzione inglese, francese e spagnola mai trasmessi prima in Italia.

Brassic;

Drama;

Him;

Prima di perdere tutto;

Se io fossi te;

la serie intitolata Sotto Chiave;

Cupido;

Zomboat;

Il punto freddo;

Incastrati nella rete,

Dorien;

Wake up;

Il punto freddo.

Si presume che l’offerta possa arricchirsi nei prossimi mesi di ulteriori serie.

Le serie sono disponibili in lingua originale con sottotitoli, quindi sarebbero davvero adatte a quanti vogliano esercitarsi con le lingue straniere. Ma naturalmente sarebbe presente per molte anche il doppiaggio in italiano.

Come funziona

Per usufruire di Serially è sufficiente andare sul sito web ufficiale e iscriversi senza alcun costo per noi. Infatti gli unici introiti della piattaforma saranno i ricavi delle pubblicità trasmesse durante le visioni delle varie serie tv. Si tratterebbe di brevi spot della durata di un minuto. In questi giorni dovrebbe esserci anche il lancio delle app per gli smartphone, sia IOS che Android. Ciò consentirà di poter usare il servizio comodamente dal proprio smartphone.

Presto dovrebbe arrivare anche la versione per smart tv, che probabilmente funzionerà come gli altri servizi simili. Ad esempio DAZN di cui abbiamo illustrato già come fare per vedere tutte le partite di serie A in tv e in totale relax sul divano.

