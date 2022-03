L’inverno sta per finire e tutti siamo pronti ad accogliere la primavera. Un cambiamento visibile osservando la natura ma anche i nostri armadi. Accanto a maglioni pesanti e piumini, cominciano a farsi spazio camicie e giacche più leggere, come quelle di pelle.

Anche le passerelle puntano già verso la bella stagione e vedono sfilare le ultime tendenze, come una gonna perfetta per i fisici a pera. Ma soprattutto ci delineano già quelli che saranno i colori in voga, che mirano a un cambio di rotta. Infatti, basta nero e marrone, i vestiti azzarderanno molto di più.

Il very peri non molla

Come ogni inverno, il marrone e il nero hanno mantenuto il loro ruolo di primo piano finora. In particolare il primo, che ha spopolato in diverse sfumature: da quella cammello a quelle più scure. Accanto a questi colori classici, però, anche altri hanno dominato la moda. Da un lato sfumature pastello e legate alla natura, dall’altro il colore very peri.

Quest’ultimo, proclamato colore dell’anno dall’Istituto Pantone, continuerà a essere gettonatissimo anche in primavera. Non sarà però l’unico colore sulle scene, accanto allo stesso ve ne saranno tanti altri, anche inimmaginabili.

Basta nero e marrone, i vestiti in primavera si tingeranno di questi colori per look mozzafiato da sfoggiare a qualunque età

La primavera sarà davvero briosa e variegata, vere e proprie pennellate di colore compaiono nelle varie collezioni.

Accanto al very peri, a sopravvivere all’inverno saranno anche altre nuance. Si tratta del verde e dell’arancione, che però dismetteranno le tonalità pastello per assumere toni più accesi e allegri. Il very peri ha poi aperto la strada a un grande ritorno. Infatti, dopo anni sul palcoscenico della moda, rientra il viola. Torna preponderante in tutte le sue sfumature, da quelle decise o melanzana a quelle più tenui vicine al lilla.

Il viola si legherà alla perfezione al verde acido ma anche a un altro colore radioso e di tendenza: il giallo. Anche quest’ultimo sarà di punta ma non nella variante canarino ma in quelle più forti e vivaci. Tanto è vero che già si sta facendo spazio nella versione fluo, una mania che va a colpire anche il rosa, che torna bello carico.

Tra i colori più classici, invece, spopoleranno il bianco e l’azzurro. Se l’arrivo della primavera conduce con sé una nuova vitalità e un nuovo spirito, con questi colori supererà ogni aspettativa. La tavolozza è poi così ampia e variegata da adattarsi a tutte le carnagioni e gusti, nonché da venire incontro a tutte le età. Tanto più perché potremo giocare con i vari elementi dell’outfit, inclusi gli accessori. Queste tinte coloratissime e cariche non esiteranno nel far notare chi le indossa. Avrà poca importanza per quale capo le adotteremo, ciò che è sicuro è che ci porranno sotto ai riflettori.

