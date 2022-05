Netflix, si sa, spesso sorprende i suoi abbonati con delle serie tv originali e che lasciano lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Ovviamente la piattaforma non è solo serie tv, ma anche film girati appositamente per Netflix o film che hanno avuto uno straordinario successo nelle sale cinematografiche, dove hanno trascinato milioni di persone e che non ci si può assolutamente perdere!

Tornando, però, alle serie tv, oltre alle più famose serie americane o britanniche, anche la Spagna si sta facendo strada in questo campo, con serie tv dalle trame intricate, spesso riguardanti adolescenti (come la famigerata e di successo “Elite”, e e la seguitissima serie “Che fine ha fatto Sara?”) e paesaggi mozzafiato.

È il caso di quest’ultima serie, uscita solo da una decina di giorni: Benvenuti a Eden. Da non perdere assolutamente questa serie su Netflix! Infatti, se si ama la suspense, le trame contorte, il ragionamento, la possibilità di fare ipotesi, i colpi di scena e la manipolazione psicologica, questa è la serie adatta! Scendiamo nei dettagli in modo da comprendere su cosa si basa, senza spoilerare troppo.

Da non perdere assolutamente questa serie su Netflix, incalzante e ricca di colpi di scena

Zoa, Africa, Charly, Ibón e Aldo vengono invitati, insieme ad un altro centinaio di ragazzi adolescenti, su una bellissima isola chiamata Eden. Zoa è una ragazza che bada alla sua sorellina, con una madre tossicodipendente e un padre sempre assente per lavoro.

Africa è una straordinaria influencer di successo, ma che è cresciuta da sola, avendo perso i genitori da piccola.

Ibòn fa parte di una famiglia molto ricca, suona il pianoforte, ma ha un pessimo rapporto con il padre, a tratti violento.

Charly ha sulla coscienza la morte della sua sorellina, caduta da una scogliera e Aldo è un giovanissimo imprenditore di successo, molto diffidente.

Sono loro i cinque eletti per Eden; guardando la serie si comprenderà questo cosa significa e cosa comporterà.

I giovani vengono invitati e portati su questa isola, convinti di partecipare ad una mega festa esclusiva e al lancio di una nuova bevanda energetica. Al loro arrivo tutti i ragazzi devono lasciare il loro smartphone agli addetti alla sicurezza e indossare un braccialetto.

Ma già dal giorno dopo, qualcosa di strano sembra accadere in questo ambiente apparentemente paradisiaco. La splendida festa in riva al mare, si trasforma in un viaggio per la propria vita e per la propria libertà, perché il paradiso non sempre è quello che sembra.

Benvenuti a Eden: suspense e manipolazione psicologica sono un binomio perfetto

Un’isola solitaria può essere qualcosa di molto bello, ma anche un incubo se si resta intrappolati in quel luogo. Non è la prima volta che una serie venga ambientata su un’isola dove accadono cose strane. The A List, The Wilds e The I-Land, sono tutte serie ambientate su isole, ma Benvenuti a Eden è diverso e solo immergendosi completamente e lasciandosi trasportare, lo si potrà comprendere.

In questa serie spagnola, niente è come sembra e, soprattutto, nessuno è come sembra. Almeno per “i cinque eletti”, la vita cambierà radicalmente. Nel frattempo, puntata dopo puntata, gli spettatori potranno fare le loro ipotesi e immaginare come procederà la trama, rimanendo di volta in volta sorpresi.

Tra brividi, satira, humor nero e colpi di scena, Benvenuti a Eden è una miscela esplosiva per un teen drama di tutto rispetto. Lo spettatore empatizzerà con i protagonisti, mentre affrontano situazioni pericolose e tentano di riprendere in mano la loro vita.

Otto episodi per una serie che lascia con il fiato sospeso

Joaquín Górriz e Guillermo López hanno progettato questa serie composta da 8 episodi da 40 minuti. La prima stagione, quindi, finisce abbastanza rapidamente. I misteri non mancano, ma quello che più appassiona lo spettatore è il viaggio nei sentimenti di questi ragazzi, nel loro passato e nella loro sensibilità.

L’ambientazione è spettacolare e lascerà gli spettatori meravigliati; una cornice perfetta per questo thriller/giallo drammatico, anzi un contrasto che renderà questo “non paradiso” ancora più intrigante.

Importante anche il sorprendente finale, che aumenterà la spasmodica attesa della seconda stagione: quando tutto sembrava risolto, un intoppo cambia di nuovo le carte in tavola.

Se si amano le avventure su isole deserte, se si amano i teen drama, le manipolazioni psicologiche e i thriller, Benvenuti a Eden è la serie perfetta!

